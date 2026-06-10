Carlos Cuerpo anuncia que presentará los Presupuestos: ¿realmente podrá el Gobierno aprobarlos?

España sigue sin Presupuestos Generales del Estado, pero el Gobierno no parece estar preocupado. Recordemos que, en estos momentos, permanecen en vigor los PGE del año 2023, que fueron aprobados en 2022. Esto es preocupante, porque en una situación como esta lo que tenemos son unos presupuestos que no están ajustados a la situación ni a las necesidades actuales de nuestra economía.

Y, aunque desde el ámbito liberal muchas veces se afirme que no tener PGE es algo más bien positivo, dado que se presupone que, de esta forma, el Gobierno tiene restringida su capacidad de gasto, en realidad estamos viendo que, sin presupuestos, nuestro Gobierno puede seguir gastando a mansalva y sin control… y hacerlo además sin pasar por el Parlamento.

Efectivamente, se puede prorrogar los PGE. Sin embargo, aunque el Gobierno se empeñe en defenderlo, en nuestro caso se está dando una ilegalidad clamorosa: la prórroga debería ser consecuencia, en todo caso, del fracaso de la aprobación de PGE en el Parlamento… pero no de la negativa del Ejecutivo de presentar su proyecto de PGE ante el Congreso.

Recordemos que, según la Constitución Española, el Gobierno de España tiene la obligación cada año de presentar su proyecto de PGE. Concretamente, el artículo 134 establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

En cualquier caso, tampoco es que, a estas alturas, esto preocupe mucho a Pedro Sánchez. Sobre todo, si nos centramos únicamente en la cuestión presupuestaria, teniendo en cuenta que hace y deshace a su antojo con los recursos que tiene a su disposición. Este es el caso, por ejemplo, del pago de las pensiones.

En Libre Mercado hemos detallado cómo a principios de mayo el Tribunal de Cuentas desveló que el Gobierno recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones. Sin embargo, la presidenta del organismo ahora recula y trata de justificar estas actuaciones del Gobierno. Así, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecía ayer ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024, según ha informado la institución en un comunicado.