Cazado por el GPS: debe devolver a su empresa 1.475 euros de dietas al descubrirse que comía en casa

Un conductor ha sido condenado a devolver casi 1.500 euros a la empresa en la que trabajaba después de que se demostrara que no utilizaba las dietas para comer fuera de casa por motivos laborales, sino que regresaba diariamente a su domicilio y comía en casa, percibiendo indebidamente dichas dietas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la sentencia que le obliga a reintegrar 1.475,37 euros. En este artículo te contamos las claves de este caso.

De acuerdo con los hechos probados (la sentencia se puede leer aquí), el trabajador, de nombre Victorino, venía prestando servicios para la empresa Planway Logística SL desde el 9 de agosto de 2021, en virtud de un contrato a tiempo parcial de 20 horas semanales. Su horario era de 06:00 a 08:00 y de 14:00 a 16:00, desempeñando las funciones de conductor. Su salario mensual bruto ascendía a 618,50 euros, prorrateado en 12 pagas, más dietas aparte.

Percibía dietas para comer fuera de casa

Este trabajador tenía asignada la ruta Gerona-Calonge. Como se detalla en la sentencia, "durante la finalización del viaje de ida, que terminaba a las 08:00 horas de la mañana y el inicio del viaje de vuelta, que empezaba a las 14:00 horas, el trabajador tenía tiempo de libre disposición". Durante este tiempo, la empresa le abonaba las correspondientes dietas para que el trabajador pudiera comer fuera de casa.

Sin embargo, desde el 7 de marzo de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022, se constató que el trabajador se marchaba todos los días a su domicilio durante el tiempo de libre disposición. En vista de estos hechos, y de que el trabajador había cobrado de forma indebida dichas dietas, la empresa le comunicó su despido el 17 de enero de 2023 al haber incurrido en "abuso de confianza y deslealtad", exigiéndole además la devolución de 2.477,4 euros en concepto de dietas indebidamente percibidas.

La empresa pudo conocer que el trabajador regresaba todos los días a su domicilio para comer gracias al geolocalizador GPS instalado en el vehículo que utilizaba. El trabajador era consciente de la existencia de este sistema, ya que la propia empresa se lo había comunicado expresamente en el contrato de trabajo. Además, aparcaba el vehículo diariamente junto a su domicilio en Montbarbat.

"Enriquecimiento injusto"

Aunque desde la compañía se exigía la devolución de casi 2.500 euros por parte del trabajador, desde el Juzgado de lo Social se le condena a devolver únicamente 1.475,37 euros a la empresa. El motivo es que la empresa ya había retenido parte del importe (2.477,4 euros) en la nómina de diciembre de 2022 y en el finiquito, por lo que se reduce la cantidad total a devolver por parte del extrabajador.

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la condena al conductor de una furgoneta a devolver 1.475,37 euros a la empresa por haberse enriquecido injustamente al percibir las dietas, ya que se demostró que no las destinaba al fin para el que estaban establecidas (comer fuera de su domicilio por motivos laborales).