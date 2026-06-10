El FMI se rinde ante el milagro económico de Milei

Los éxitos económicos y políticos de Javier Milei al frente de la presidencia de la República Argentina son cada vez más patentes y cada vez son menos los que se atreven a poner en cuestión dichos avances. La última institución en volver a mostrar su apoyo al buen hacer del Ejecutivo de Milei ha sido el Fondo Monetario Internacional (FMI), al elogiar la caída de la inflación en los dos últimos años y medio, la reducción del déficit fiscal y la caída de la pobreza.

Este repaso al progreso de la economía argentina se ha producido durante una rueda de prensa del FMI en Washington, donde la portavoz del organismo, Julie Kozack, ha hecho un recorrido por los logros alcanzados en estos dos años y medio de mandato del economista liberal-libertario al frente del país sudamericano.

El FMI reconoce el recorte y control de la inflación

"El primer punto que quiero hacer es reconocer el progreso significativo que se ha hecho en la estabilización de la economía argentina en los últimos dos años y medio. En particular, la inflación anual cayó de alrededor del 200% a finales de 2023 al 30% actual. El déficit fiscal se ha reducido en aproximadamente cinco puntos porcentuales del PIB. Argentina ha registrado superávits fiscales primarios consecutivos por primera vez en casi dos décadas. Se han implementado importantes reformas en política fiscal, comercio y mercado laboral, algunas con el apoyo del Congreso argentino, y el objetivo de estas reformas es crear una economía más abierta y basada en el mercado", comenzaba diciendo Julie Kozack.

Más adelante durante la conferencia también puso en valor el recorte en la pobreza que se ha producido en los últimos años: "Aquí quiero enfatizar este punto en particular: todo este progreso ha conllevado una reducción muy significativa de la pobreza en Argentina. La pobreza cayó de más del 50% a menos del 30% recientemente, y eso en tan solo unos años, y esta disminución de la pobreza también ha sido respaldada por una mejor asistencia social".

Celebra la reducción "muy significativa" de la pobreza

"El segundo punto que quiero mencionar es que en Argentina se están realizando importantes esfuerzos para fortalecer la estabilidad y la resiliencia externas, y desde el inicio de este año, es decir, desde el inicio de 2026, el Banco Central ya ha comprado 10.000 millones de dólares en divisas en términos de reservas. Esto significa que las reservas internacionales netas, la posición de reservas internacionales netas del país, han aumentado en más de 7 mil millones de dólares, lo que significa que ya están cerca de alcanzar la meta para fin de este año", dijo la portavoz del FMI.

Desde el FMI también se destacó el papel que Argentina está teniendo en la producción y exportación de energía (como ya hemos explicado aquí), al decir que: "Argentina es un exportador neto de energía y se está beneficiando en el sector externo del aumento de los precios de la energía. Como resultado de esta mejora y fortalecimiento de la posición externa, los diferenciales de Argentina se han reducido a menos de 500 puntos básicos, y recientemente una de las agencias de calificación crediticia elevó su calificación".

Así pues, el FMI da su particular "visto bueno" al progreso económico que se está produciendo en los pocos años de gobierno de Milei, donde se ha conseguido una reducción histórica tanto de la pobreza como de la inflación, devolviéndolas a niveles que no se veían desde hace varios años.