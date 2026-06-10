La Kings League ultima un ERE que afecta a 41 trabajadores de su plantilla en España

La Kings League ha comunicado a los trabajadores que ultima un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 41 empleados de la compañía en España, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este miércoles.

Según la empresa, el ERE afectará al 30% de una plantilla de 125 empleados, mientras que el Colectivo Ronda ha afirmado en un comunicado este miércoles que será el 50% de una plantilla de 83 trabajadores.

Las fuentes de la empresa han explicado que el ERE se debe a que la empresa realizará un replanteamiento de sus competiciones en Europa y que no habrá partidos durante los próximos seis meses.

La voluntad de la Kings League es crear una superliga europea en la que participen equipos de los países en los que ya está presente -España, Francia, Alemania e Italia-, que se sumará a las ligas de cada país y a las que hay en Brasil y México.

La Kings League cuenta con una plantilla de 230 trabajadores en todo el mundo, y además de las ligas activas, está estudiando proyectos en Oriente Medio y Estados Unidos.