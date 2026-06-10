La Plataforma de inversión inmobiliaria donde todos están rentabilizando sus ahorros

Mientras comprar una vivienda es cada vez más complicado para una gran parte de la población, el interés por invertir en el sector no deja de crecer.

Los precios continúan marcando máximos en muchas ciudades, la oferta sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda y acceder a una vivienda exige un esfuerzo económico que hace apenas unos años parecía impensable. En algunas zonas, la vivienda de segunda mano ya supera los niveles registrados antes de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, lejos de alejar a los inversores, esta situación está provocando el efecto contrario.

España mantiene una relación especial con el ladrillo. Históricamente, la inversión inmobiliaria ha sido una de las fórmulas preferidas para preservar y hacer crecer el patrimonio familiar. Pero la realidad actual es que comprar una vivienda completa ya no está al alcance de todos.

La inversión necesaria, los gastos asociados, la gestión del activo o la necesidad de financiación hacen que muchos ciudadanos busquen nuevas formas de participar en el sector. Y las están encontrando.

En los últimos años ha crecido con fuerza una alternativa que permite invertir en proyectos inmobiliarios sin necesidad de comprar una vivienda.

Líder del sector

Se trata del crowdlending inmobiliario, donde Civislend se posiciona como líder del sector, un modelo mediante el cual miles de inversores financian conjuntamente proyectos de promotores a cambio de una rentabilidad pactada.

Lo que comenzó siendo un nicho dentro de las finanzas alternativas se está convirtiendo en una industria cada vez más consolidada. En 2025 la financiación participativa en España alcanzó 761,6 millones de euros, un récord histórico y un crecimiento del 45,8% respecto a 2024.

La gran transformación es que hoy ya no es necesario disponer de cientos de miles de euros para participar en operaciones inmobiliarias.

Miles de inversores están accediendo a promociones residenciales, desarrollos urbanísticos o proyectos de refinanciación desde importes reducidos, construyendo carteras diversificadas dentro del sector inmobiliario.

La plataforma, regulada por la CNMV, permite acceder a oportunidades de inversión desde 250 euros y ha financiado más de 350 millones de euros en proyectos inmobiliarios desde su lanzamiento en 2017. Además, alcanzó una rentabilidad media anual del 11,08% en los proyectos reembolsados durante 2025.

Su crecimiento refleja una tendencia que ya es visible en todo el sector: cada vez más personas quieren participar en el mercado inmobiliario, pero no necesariamente comprando una vivienda.

La necesidad de vivienda en España seguirá siendo uno de los grandes desafíos económicos de los próximos años. El déficit de oferta continúa siendo elevado y los expertos coinciden en que serán necesarias cientos de miles de nuevas viviendas para equilibrar el mercado. Y es que Civislend es el financiador de estos proyectos, no solo ayudando a rentabilizar el capital a los inversores, sino ayudando a los promotores a llevar a cabo sus proyectos, favoreciendo la creación de vivienda.

En paralelo, la financiación participativa continúa ganando peso como una fórmula que acerca el sector inmobiliario a pequeños y medianos inversores.

Quizá la gran novedad del mercado inmobiliario español no sea únicamente quién compra viviendas, sino quién está participando en su financiación. Porque mientras adquirir una casa es cada vez más difícil, invertir en el sector inmobiliario nunca había estado tan al alcance de tantos ciudadanos.

Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.

CIVISLEND PSFP, S.A. - CIF A87625778. Plataforma de Servicios de Financiación Participativa sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV - e inscrita en el Registro Oficial de Plataformas de Financiación Participativa de la CNMV con el número 8 conforme a la Ley UE2020/1503. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo: 34640 - Folio: 177, Hoja: M623181. Civislend no ofrece asesoramiento financiero alguno. Los Proyectos de financiación participativa publicados en nuestra plataforma no son objeto de autorización ni de supervisión por la CNMV ni por el Banco de España ni por ningún otro organismo regulador. Ninguna información facilitada por los promotores ha sido revisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni constituye un folleto informativo. Existe riesgo de pérdida parcial o total del capital invertido, riesgo de no obtener el rendimiento esperado y riesgo de liquidez para recuperar parcialmente su inversión. El capital invertido no está garantizado por el Fondo de Garantía de Inversiones ni por el Fondo de Garantía de Depósitos. Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.