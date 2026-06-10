Las empresas inmobiliarias se disparan un 67% y son el negocio que más ha crecido desde 2013

Uno de los efectos del aumento de los precios de la vivienda en los últimos años, tanto en compraventa como en alquiler, es el llamativo crecimiento que ha experimentado el sector inmobiliario en nuestro país. Se trata de un aspecto sobre el que no se suele hacer hincapié —ya que normalmente nos centramos en cómo crecen los precios de la vivienda, en cómo evoluciona la oferta, etc.—, pero que, si observamos los datos, revela que ninguna otra actividad ha crecido tanto como las actividades inmobiliarias.

Si acudimos al Directorio Central de Empresas (Dirce), observaremos que las empresas dedicadas a actividades inmobiliarias son las que más han crecido en términos absolutos entre 2013 y 2025, con un aumento de 86.589 empresas. En segundo lugar, se sitúan las empresas dedicadas a "Otros servicios personales" —como actividades de astrología y espiritismo, servicios de contratación de acompañantes, prestación de servicios sexuales, actividades de limpiabotas, aparcacoches, etc.—, que han crecido en 56.089 unidades, y en tercer lugar, las dedicadas a "Actividades de creación artística y espectáculos", con un incremento de 27.519 empresas. Como se observa, las actividades inmobiliarias son las que más han crecido en números absolutos, y con mucha diferencia.

Ningún negocio crece más que el inmobiliario

En el siguiente gráfico podemos ver el crecimiento de las empresas dedicadas a actividades inmobiliarias, así como la evolución anual de la construcción de vivienda nueva.

Como se puede ver en el gráfico, el número de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en España ha crecido un 67,12% entre 2013 y 2025, pasando de 129.002 empresas en 2013 a 215.591 empresas inmobiliarias en 2025. Es decir, el aumento en términos absolutos es de 86.589 unidades. No obstante, el ritmo de construcción de nueva vivienda ha crecido poco en comparación, cayendo duramente entre 2024 y 2025, pasando de 100.980 viviendas terminadas a solo 66.703 viviendas en 2025. Este ritmo también cayó hasta el 2016 motivado por la crisis financiera e inmobiliaria del año 2008.

Aunque no son cifras que estén estrechamente relacionadas, sí existe una clara relación entre ellas. Como hemos explicado en este medio en numerosas ocasiones, el número de hogares que se forman es muy superior al número de viviendas construidas. Esto genera una mayor presión sobre los precios, lo que a su vez crea una oportunidad de negocio para las empresas del sector inmobiliario.

Desde 2014 hay el doble de hogares que de viviendas nuevas

En el siguiente gráfico se puede ver cómo en los últimos años se han creado muchos más hogares que viviendas:

Tal y como indica el gráfico, entre 2014 y enero de 2026 se han creado 1,71 millones de hogares en España, mientras que solo se han construido 892.400 viviendas, generando así un déficit de 824.930 viviendas en este periodo. Esto hace que, como ya hemos dicho anteriormente, el precio de la vivienda (ya sea para alquilar o comprar) se dispare.

Por lo tanto, mientras el número de viviendas nuevas construidas no se ajuste a la creación de nuevos hogares, lo más lógico es que los precios de los inmuebles sigan subiendo y, con ello, la oportunidad de negocio en el sector inmobiliario, lo que atraerá a un mayor número de empresas al mercado.

No deja de ser irónico que un Gobierno que no para de atacar a todas las personas y empresas que ven una oportunidad de negocio en la vivienda sea, precisamente, el que más contribuye a fomentarlo, al dificultar la creación de nueva vivienda y al no ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.