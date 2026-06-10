Locura por la investigación que paga 400 euros por pasar un mes con gastos pagados en los Alpes

Un proyecto científico remunerado en la parte italiana de los Alpes, que busca investigar los efectos de la exposición prolongada a una altitud moderada (entre 2.000 y 2.500 metros) en personas que viven cerca del nivel del mar, ha generado tal interés que, poco después de su anuncio, ya se habían completado todas las plazas disponibles.

Este estudio tiene como principal objetivo la investigación sobre cuáles son los efectos de exponerse de forma prolongada a una altitud moderada (entre 2.000 y 2.500 metros) en personas sanas que normalmente viven cerca del mar. Según el propio estudio "las investigaciones sobre altitud se suelen realizar entre los 3.400 y los 5.000 metros, ya que estas altitudes extremas producen un efecto significativo y fácil de detectar. Sin embargo, la gran mayoría de los habitantes de zonas de gran altitud viven por debajo de los 2.500 metros. Apenas se ha investigado si los diversos efectos observados a mayor altitud también se producen a altitudes moderadas".

Sólo 24 personas podrán participar en este proyecto

"El objetivo de este proyecto es subsanar esta laguna de conocimiento investigando los efectos de la exposición prolongada a altitudes moderadas en personas sanas. Por ello, 24 personas que normalmente viven cerca del nivel del mar pasarán cuatro semanas en un refugio de montaña situado entre los 2.000 y 2.500 metros de altitud. Durante su estancia, se controlará rigurosamente su dieta y actividad física. Antes y durante la estancia, se realizarán diversas mediciones que nos ayudarán a comprender cómo la exposición a altitudes moderadas afecta a la salud y al rendimiento físico".

Los requisitos que deben cumplir los participantes son estos:

Tener entre 18 y 40 años .

Presentar un peso corporal normal (IMC entre 18,4 y 24,9 kg/m²).

No practicar entrenamiento de resistencia de forma regular (más de 2 veces por semana).

No ser fumador .

No abusar del alcohol ni de drogas.

No padecer hipertensión .

No tomar medicación crónica (salvo anticonceptivos hormonales).

No haber estado ni pernoctado a altitudes superiores a 1.500 metros en las cuatro semanas previas al inicio del estudio.

No seguir dietas especiales (vegetariana estricta, vegana u otras).

No tener alergias o intolerancias alimentarias.

No sufrir trastornos alimentarios.

No estar embarazada .

No tener deficiencia de hierro diagnosticada.

400 euros brutos además de alojamiento y comida gratis

Entre los beneficios de participar en este proyecto nos encontramos con: un pago de 400 euros brutos, además de alojamiento y manutención gratis durante las cinco semanas que dura el estudio, donde se empieza con una semana a baja altitud y después cuatro semanas seguidas en el refugio Nino Corsi/Zufallhütte a una altitud moderada. No es de extrañar que sólo unos días después de anunciarse este proyecto se completaran todas las plazas, tal y como anunciaron desde la propia cuenta del proyecto en Instagram.

Durante el curso del estudio y fuera de las mediciones programadas, los participantes son libres de emplear su tiempo como deseen (podrán trabajar a distancia, estudiar o disfrutar del aire libre). No obstante, la organización les pide que, para contribuir a los objetivos del estudio, no superen sus niveles habituales de actividad física y que eviten cambiar de altitud durante todo el periodo de investigación.