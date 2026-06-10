Los estadios del Grupo ACS, listos para acoger el mayor Mundial de la historia

El Mundial de Fútbol de 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte. Por primera vez, tres países —Estados Unidos, México y Canadá— compartirán la organización del torneo, que además ampliará su formato hasta las 48 selecciones participantes.

Será la Copa del Mundo más extensa, más global y con mayor impacto económico y social jamás celebrada. Millones de espectadores seguirán los encuentros desde todos los rincones del planeta, mientras las ciudades anfitrionas aprovecharán el evento para proyectar su imagen, atraer inversiones y consolidar infraestructuras estratégicas.

Pero mucho antes de que ruede el balón, el Mundial ya había comenzado a construirse. Y en ese proceso ha tenido un papel destacado el Grupo ACS, líder internacional en infraestructuras y construcción, cuya experiencia en instalaciones deportivas ha contribuido a levantar algunos de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.

Turner y ACS: el actor invisible del Mundial

A través de Turner Construction Company, su filial en Estados Unidos, el Grupo ACS se ha consolidado como uno de los principales referentes en la construcción de infraestructuras deportivas del país.

La compañía ha participado en algunos de los recintos más reconocidos de las grandes ligas norteamericanas, desde estadios de la NFL hasta instalaciones de referencia para otros deportes y grandes eventos culturales.

Su presencia en el Mundial de 2026 será especialmente significativa: cinco de los once estadios estadounidenses que albergarán partidos del torneo han sido construidos o transformados por Turner. Una huella que se extiende de costa a costa y que refleja el liderazgo del grupo en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Los cinco estadios

SoFi Stadium: la joya tecnológica de Los Ángeles

Ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, el SoFi Stadium es uno de los complejos deportivos más espectaculares jamás construidos, una proeza técnica y la joya deportiva de Turner en EE.UU.

Con capacidad para más de 70.000 espectadores, ampliable hasta superar los 100.000 en grandes acontecimientos, es la sede de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL.

De su innovador diseño, sin duda, destaca la impresionante cubierta translúcida de ETFE, que, con cerca de 90.000 metros cuadrados de superficie, permite aprovechar la luz natural y optimizar las condiciones climáticas del recinto. Bajo ella se encuentra la Infinity Screen, una gigantesca pantalla suspendida considerada una de las más grandes del mundo en un estadio.

Con una inversión superior a los 4.600 millones de euros, el complejo se ha convertido en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos y sofisticados jamás desarrollados. Durante el Mundial de 2026 acogerá ocho encuentros, incluidos partidos de las rondas finales.

Levi’s Stadium: sostenibilidad en el corazón de Silicon Valley

Situado en Santa Clara, en el área de la Bahía de San Francisco, el Levi’s Stadium es uno de los principales recintos del área de Silicon Valley y en este Mundial de fútbol acogerá 6 partidos.

Con capacidad para 68.500 espectadores, representa una nueva generación de infraestructuras deportivas diseñadas bajo criterios de sostenibilidad. siendo el primer estadio de fútbol americano profesional de Estados Unidos en obtener la certificación LEED Gold. Sus sistemas de eficiencia energética, junto con la integración de energías renovables y paneles solares, lo han convertido en una referencia internacional.

La instalación cuenta además con 165 suites de lujo y un avanzado ecosistema tecnológico que mejora la experiencia de los aficionados mediante soluciones de conectividad y servicios digitales.

Su combinación de innovación, sostenibilidad y diseño le ha permitido obtener destacados reconocimientos de ingeniería y consolidarse como uno de los recintos más eficientes energéticamente del país.

Lumen Field: la fuerza de una ciudad volcada con el deporte

Seattle alberga otro de los escenarios mundialistas vinculados a Turner. El Lumen Field, con capacidad para cerca de 69.000 espectadores, es conocido por la intensidad de su ambiente y por una arquitectura diseñada para amplificar el sonido generado por el público.

Sede de los Seattle Seahawks de la NFL y de los Seattle Sounders de la MLS, forma parte de un complejo multifuncional que integra espacios para eventos, actividades culturales y grandes espectáculos.

Su ubicación estratégica, muy próxima al centro urbano, ha contribuido a convertirlo en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad y en una referencia dentro del panorama deportivo estadounidense. En este torneo mundial, el Lumen Field será sede confirmada de varios partidos en ruta hacia fases eliminatorias.

Arrowhead Stadium: tradición renovada en el centro del país

En Kansas City se encuentra el Arrowhead Stadium, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol americano estadounidense.

Inaugurado en 1972 y hogar de los Kansas City Chiefs, cuenta con capacidad para más de 76.000 espectadores. La participación de Turner se ha centrado en su profunda modernización y renovación integral, mejorando tanto las instalaciones como los accesos y la experiencia de los aficionados.

La intervención ha permitido actualizar el recinto para responder a las exigencias de los grandes eventos contemporáneos, manteniendo al mismo tiempo la identidad histórica de uno de los templos deportivos más reconocidos del país.

Lincoln Financial Field: versatilidad al servicio de los grandes eventos

La presencia de ACS en la costa este se materializa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Con capacidad para más de 67.000 espectadores, el estadio es la casa de los Philadelphia Eagles y forma parte del gran complejo deportivo de la ciudad.

Diseñado como una instalación multifuncional, combina competiciones deportivas de primer nivel con conciertos, espectáculos y eventos corporativos. Sus amplias zonas VIP y sus modernas infraestructuras lo convierten en una de las sedes más versátiles del torneo.