Puente gasta otros 130 millones de euros en el "Verano Joven"

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó ayer martes a través del Consejo de Ministros la cuarta edición del programa "Verano Joven" con un presupuesto cercano a los 130 millones de euros. Este programa volverá a centrarse en jóvenes de entre 18 y 30 años, que se beneficiarán de descuentos de hasta el 90% para viajes en autobús y tren que realicen durante el periodo de verano de 2026.

Tal y como se afirma desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, este programa "ha demostrado tener una gran acogida entre la juventud del país y ha sido un gran éxito en sus anteriores ediciones de 2023, 2024 y 2025". El gasto sube un 8,33% en comparación con 2025, cuando se fijó un presupuesto de 120 millones de euros.

El presupuesto crece un 8,33%

Entre los descuentos contemplados en el programa Verano Joven nos encontramos los siguientes:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

Descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant .

Descuento del 50%, con un máximo de 30 euros por billete, para servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios.

Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características de precio según edad, etc.

El propio ministro Óscar Puente ha anunciado esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tal y como podemos ver a continuación en este vídeo:

El Gobierno aprueba la 4º edición del Verano Joven para que los jóvenes entre 18 y 30 años viajen con descuentos de hasta el 90%. Ya se han beneficiado más de 4 millones de personas y se han realizado más de 16 millones de desplazamientos. Lo explica @oscar_puente_ 👇 pic.twitter.com/jc8iwmADs4 — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 9, 2026

Esto dice el ministro: "Hoy presentamos su cuarta edición [del Verano Joven], porque funciona y porque probablemente estamos ante una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años. Cuando lanzamos la primera edición teníamos una intuición, pensábamos que si eliminábamos una parte de la barrera económica que supone viajar, los jóvenes responderían y vaya si lo han hecho. La realidad ha superado con mucho las expectativas", comenzaba expresando Óscar Puente.

"Desde su puesta en marcha, más de cuatro millones de jóvenes se han beneficiado de esta medida y ese número no ha hecho más que ir creciendo. En el primer año tuvimos 1,13 millones de usuarios, en el segundo 1,14 y en el tercero 1,55 millones, que son menos de los jóvenes que se apuntan con la intención de utilizar este recurso", explicaba el ministro.

16 millones de viajes a través del Verano Joven

"El año pasado se apuntaron más de 2,5 millones de jóvenes que luego al final una parte de ellos no utilizaron, pero 1,55 millones sí utilizaron el año pasado este recurso y se han totalizado al amparo de este programa un total de 16 millones de viajes, lo cual es una cifra espectacular. También una cifra que ha ido in crescendo. Empezamos el primer año con alrededor de cuatro millones de viajes y hemos terminado el año 25 con más de siete millones de viajes al amparo de este programa", concluía el ministro de Transportes.

Aunque el ministro destaca la buena acogida de esta medida entre los jóvenes (lo cual es esperable), no parece ocurrir lo mismo entre el resto de la poblón, cuyas quejas pueden verse en las respuestas a su publicación en X. A continuación, mostramos una pequeña muestra de ello:

Imaginemos usar ese dinero para que tengan una casa y vivienda pública. Lo sé, estoy tarado. — Yago Jaén Retes 🇪🇺⚡ (@YagoJR_Volt) June 9, 2026

Este usuario le afeaba de manera irónica que se dedicara ese dinero a financiar viajes de transporte en verano y no a que los jóvenes puedan tener una vivienda.

Por qué tenemos que pagarle las vacaciones a un tío con 30 años?

Bueno tenéis, yo no tributo en España gracias a Dios. — Libertad De Expresión (@loreurbis) June 9, 2026

Este otro criticaba que el resto de los españoles le tuvieran que pagar los viajes de transporte a personas con 30 años.

Pero con una velocidad de 60 o 80 km/h? — Lianco 🇪🇦🇬🇧 (@Lianco48) June 9, 2026

No puede faltar la nota sarcástica en las respuestas, en la que este usuario pregunta si la velocidad a la que irán los trenes o los buses será de 60 u 80 km/h, teniendo en cuenta los incidentes que se han producido en los trenes desde comienzos de año.