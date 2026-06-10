El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado una propuesta presentada por los acreedores internacionales de los laudos renovables que buscaba abrir una vía de negociación para evitar nuevas acciones de ejecución y embargo contra activos e intereses del Estado español durante la celebración del Mundial de Fútbol de 2026.

Según la propuesta trasladada por el despacho King & Spalding en representación de los inversores, los acreedores estaban dispuestos a suspender de forma inmediata todas las medidas de ejecución relacionadas con el Mundial a cambio de que España constituyese una garantía ante los tribunales estadounidenses. Dicha fianza habría permanecido bloqueada hasta la conclusión de los recursos que todavía mantiene abiertos el Estado español en Estados Unidos.

La oferta tomaba como referencia el precedente recientemente alcanzado en Bélgica. Allí, tras diversas medidas cautelares que llegaron a afectar a centenares de millones de euros en activos públicos españoles, el Reino de España acordó consignar aproximadamente 250 millones de euros en una cuenta bloqueada, reduciendo así el alcance de las actuaciones judiciales mientras continúan los procedimientos.

Fuentes próximas a los acreedores sostienen que la intención era replicar ese mismo esquema de desescalada en Estados Unidos, evitando nuevos embargos y permitiendo que el conflicto siguiera su curso por la vía judicial sin necesidad de ampliar las medidas de ejecución. Sin embargo, el Ejecutivo habría decidido no aceptar la propuesta ni abrir negociaciones sobre los términos planteados.

La decisión llega apenas unos días después de que trascendiera que los acreedores han ampliado de forma significativa el registro de una de las sentencias federales obtenidas contra España en numerosos distritos judiciales estadounidenses coincidentes con las ciudades que albergarán encuentros del Mundial de 2026. Esta estrategia facilita futuras labores de localización de activos, obtención de información patrimonial y ejecución de sentencias.

Los inversores consideran que el rechazo de la propuesta les deja sin otra alternativa que continuar intensificando las actuaciones de cobro. De hecho, aseguran que el programa de notificaciones judiciales, solicitudes de información y rastreo de activos ya se está acelerando en distintas jurisdicciones.

Siete condenas firmes en Estados Unidos

La ofensiva judicial se produce en un contexto especialmente delicado para España. Según recuerdan los acreedores, los tribunales federales estadounidenses ya han dictado siete sentencias firmes reconociendo derechos de cobro por un importe conjunto cercano a los 700 millones de euros. A ello se suman procedimientos y resoluciones favorables en países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Australia o Singapur.

Los laudos tienen su origen en los recortes retroactivos aplicados al régimen de apoyo a las energías renovables. España acumula cerca de una treintena de laudos pendientes de pago, una situación que ha convertido al país en uno de los mayores deudores internacionales derivados de arbitrajes de inversión.

Fuentes vinculadas a los acreedores sostienen que el precedente belga demuestra que existen fórmulas para rebajar la tensión y facilitar una solución pactada. Sin embargo, advierten de que, mientras el Gobierno siga rechazando acuerdos de este tipo, continuarán utilizando "todos los instrumentos legales disponibles" para ejecutar las cantidades reconocidas por tribunales y órganos arbitrales internacionales.

Según estas mismas fuentes, las primeras consecuencias de esta nueva fase de presión judicial podrían comenzar a apreciarse en cuestión de días o semanas.