Tezanos se niega a revelar cuántos entrevistados rechazan participar en las encuestas del CIS

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, mantiene su negativa a entregar cifras concretas sobre los rechazos a las encuestas telefónicas del organismo pese a una resolución estimatoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Libre Mercado ha tenido acceso en exclusiva al expediente completo gracias a una petición de datos amparada en la Ley de Transparencia, un documento rubricado por el propio José Félix Tezanos que confirma la falta de entrega efectiva de la información solicitada.

Cronología de los acontecimientos

Todo comenzó con una petición formal cursada el 20 de octubre de 2025 al organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La solicitud pedía textualmente: "Número de personas que rechazan ser entrevistados por teléfono para una encuesta del CIS desglosado por años entre 2018 y 2024 y también el nombre del barómetro. Número de personas cuya entrevista ha sido calificada como nula tras ser entrevistados por teléfono para una encuesta del CIS desglosado por años entre 2018 y 2024 y también el nombre del barómetro".

La contestación inicial del Centro de Investigaciones Sociológicas llegó el 24 de noviembre de 2025. En ella se indicaba que el dato relativo al número de entrevistas completadas ya figuraba en la web oficial y podía consultarse individualmente por estudio en el catálogo disponible o en las memorias anuales. Respecto a la parte sobre contactos rechazados o llamadas sin respuesta, la réplica señalaba que "la información solicitada no se encuentra disponible en un formato que permita su entrega directa, ya que requeriría un proceso de revisión, búsqueda, reelaboración de datos".

Ante esta posición, se elevó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El organismo independiente analizó el expediente, requirió informe al CIS y dictó resolución el 15 de abril de 2026 declarando estimatoria la queja. El fallo instaba al CIS a remitir en plazo máximo de diez días hábiles tanto el desglose de rechazos telefónicos como el de entrevistas calificadas como "nula", junto con copia de la entrega al Consejo.

La réplica del CIS a esa decisión llegó poco después, firmada nuevamente por José Félix Tezanos. En ella se reitera que los datos sobre entrevistas válidas ya están publicados y se remite de nuevo al mismo catálogo, añadiendo que el sistema CATI se implantó en 2021 y que por tanto la información anterior a esa fecha queda limitada. Sobre los rechazos, se reconoce que "existe información asociada a este aspecto", pero se insiste en que "su tratamiento no se encuentra configurado en los sistemas de forma que permita una extracción directa e inmediata en los términos planteados" y que cualquier identificación precisa "implicaría un proceso adicional de revisión y tratamiento".

Detalles de la contestación de Tezanos

La primera contestación del 24 de noviembre de 2025 afirmaba literalmente: "el dato sobre el número de personas a las que se han hecho entrevistas está disponible en la página web. Puede encontrarse individualmente por estudio en el catálogo de estudios en el siguiente enlace: así como la memoria anual de cada año, disponible en el enlace". Para la parte relativa a los rechazos se limitaba a indicar la necesidad de reelaboración sin aportar estimación de esfuerzo ni datos alternativos.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no aceptó los argumentos del CIS porque consideró que la denegación carecía de justificación concreta. La resolución estimatoria subraya que "la denegación por reelaboración debe ser excepcional, motivada con detalle (incluyendo estimación de recursos necesarios) y no aplica a operaciones rutinarias de extracción de datos existentes".

El organismo independiente cita su propio criterio interpretativo 7/2015, según el cual la reelaboración del artículo 18.1.c) se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a la solicitud, no a la mera extracción de datos ya existentes. Además, invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo en la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810), que establece que "el suministro de información pública [...] puede comprender una cierta reelaboración básica o general, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo", y que este tipo de operaciones no integra la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) LTAIBG. El Consejo también rechazó la invocación del artículo 18.1.e) LTAIBG (solicitudes excesivas o abusivas) por no concurrir los requisitos de manifiesta repetición o abuso no justificado. En conclusión, "procede la estimación de la reclamación" y se insta a Tezanos a entregar la información solicitada.

En la segunda contestación posterior a la resolución del Consejo, el texto es aún más explícito al reconocer limitaciones técnicas: "si bien existe información asociada a este aspecto, su tratamiento no se encuentra configurado en los sistemas de forma que permita una extracción directa e inmediata en los términos planteados. La identificación precisa de estos datos implicaría un proceso adicional de revisión y tratamiento de la información disponible". Respecto a las entrevistas calificadas como "nula" se señala que "la información disponible se encuentra ya publicada y accesible a través de los canales habituales" y se recuerda el inicio del sistema CATI en 2021 como límite natural.

Accediendo al enlace facilitado por el CIS se llega al catálogo oficial de estudios. Allí aparecen listados los barómetros mensuales con sus correspondientes fichas técnicas y microdatos. Cada ficha incluye detalles como el tamaño de la muestra diseñada (por ejemplo, 4.000 entrevistas) y el número de entrevistas realizadas (en un caso concreto, 4.029), junto con el procedimiento de muestreo por teléfono fijo y móvil, cuotas de sexo y edad, y error muestral. Sin embargo, ni en las fichas técnicas, ni en los cuestionarios, ni en los microdatos ni en las memorias anuales figuran los desgloses solicitados sobre personas que rechazan la entrevista o sobre entrevistas clasificadas específicamente como "nula". Las memorias de actividades se limitan a resúmenes generales de estudios realizados y volúmenes agregados de encuestas completadas, sin desglose alguno de rechazos telefónicos.

Trayectoria controvertida del presidente del CIS

Desde que Pedro Sánchez nombró a José Félix Tezanos el 29 de junio de 2018 como responsable del CIS acumula un historial de cuestionamientos públicos documentados por Libertad Digital. En primer término, presumió de su novedoso enfoque demoscópico como gran avance metodológico al poco de llegar a la institución. Al inicio de la pandemia, declaró que no conviene fiarse de los sondeos en general al tiempo que elogiaba encuestas elaboradas por laSexta.

Ya en 2021, VOX interpuso querella contra él por presunta malversación ligada a la manipulación de resultados. La Justicia le imputó por cocinar los barómetros a favor del PSOE a raíz de la denuncia del partido de Santiago Abascal; no obstante, la causa quedó archivada en octubre de ese mismo año. Pese al batacazo electoral del Partido Socialista en las andaluzas de 2022, el CIS otorgó dos días después una subida al PSOE a nivel nacional. Pedro Sánchez incrementó el presupuesto del centro ese mismo año y José Félix Tezanos se mostró orgulloso de su trayectoria ideológica vinculada al socialismo, dejando clara la falta de independencia del organismo. A mediados de 2023, el PSOE distribuyó un artículo escrito por su número dos para atacar a quienes criticaban al instituto; poco después, se destapó que el organismo había realizado una macroencuesta electoral fuera del plazo legal permitido.

El año pasado, durante su comparecencia en el Senado, protagonizó un incidente en el que reconoció explícitamente su pertenencia partidista. A finales de 2025, pese a los escándalos de corrupción, el CIS apenas reflejaba una ligera bajada al PSOE a la vez que a VOX.

En marzo de 2026, el PP presentó querella por manipulación destinada a influir en el electorado. Pocos días después, empleó un estudio sobre hábitos sexuales para respaldar la narrativa gubernamental en materia internacional. Posteriormente, solicitó amparo ante el Tribunal Constitucional para anular una multa relacionada con la encuesta flash fuera de plazo. El mes pasado, se reveló un escándalo por la contratación fija de más de trescientos encuestadores a través de Tragsatec, la empresa donde José Luis Ábalos enchufó a Jéssica. Finalmente, según su propio modelo bidimensional, el CIS siempre favorece al PSOE en sus proyecciones con desviaciones entre 8 y 14 puntos.

Esta secuencia de hechos, sumada a la actual negativa a facilitar datos básicos sobre tasas de rechazo, alimenta el debate sobre la transparencia real en la elaboración de los barómetros que marcan la agenda política española. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha dejado claro que la reelaboración de datos existentes no puede invocarse de forma genérica para denegar información pública cuando se trata de operaciones rutinarias de extracción. Pese a ello, el CIS persiste en remitir al mismo catálogo donde los ciudadanos no encuentran las cifras concretas exigidas.