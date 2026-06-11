Así se transforma la inversión: ¿qué son los activos tokenizados y cuál es su papel en la nueva economía digital?

La incertidumbre económica, la persistencia de la inflación en numerosas economías desarrolladas y la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiduciarias han reforzado el atractivo del oro como activo refugio. Sin embargo, el acceso a este metal precioso ha estado tradicionalmente condicionado por barreras logísticas, costes de almacenamiento o limitaciones operativas.

No obstante, la digitalización financiera está alterando ese escenario mediante la tokenización de activos reales, una tecnología que permite representar la propiedad de bienes físicos en formato digital sobre blockchain. En este contexto, Oro Libertad ofrece la posibilidad de invertir en oro tokenizado respaldado por metal físico, combinando la estabilidad histórica del oro con las ventajas operativas de la economía digital.

Este fenómeno se enmarca dentro del creciente mercado de los Real World Assets (RWA) o activos del mundo real tokenizados, una tendencia que está atrayendo la atención de inversores institucionales, gestoras y entidades financieras que buscan integrar activos tangibles en infraestructuras digitales más eficientes. Frente a un entorno marcado por elevados niveles de deuda pública, expansión monetaria y volatilidad financiera, la posibilidad de acceder a activos reales verificables mediante tecnología blockchain gana protagonismo como alternativa de preservación patrimonial y diversificación de carteras.

Qué son los activos del mundo real tokenizados

La tokenización consiste en convertir los derechos de propiedad de un activo físico o financiero en tokens digitales registrados en una red blockchain. Cada token representa una fracción o unidad específica del activo subyacente y puede ser transferido, almacenado o negociado digitalmente.

Este proceso se está aplicando a inmuebles, materias primas, deuda privada, infraestructuras y, especialmente, al oro. La combinación entre un activo físico ampliamente reconocido y una infraestructura tecnológica descentralizada permite aumentar la accesibilidad y reducir las fricciones operativas asociadas a la inversión tradicional.

En este sentido, un informe de la consultora internacional Boston Consulting Group estima que el mercado global de activos tokenizados podría alcanzar varios billones de dólares durante la próxima década, impulsado por la búsqueda de eficiencia, transparencia y liquidez en los mercados financieros. Así, el estudio detalla que "el volumen total de tokenización de activos ilíquidos a nivel mundial alcanzaría los 16 billones de dólares en 2030".

El oro se adapta a la economía digital

La evolución tecnológica no ha modificado las características fundamentales del oro. Sigue siendo un activo escaso, tangible y ajeno a las decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Lo que sí ha cambiado es la forma de acceder a él.

Mediante soluciones como Oro Libertad, los inversores pueden adquirir participaciones digitales respaldadas por oro físico almacenado bajo sistemas de seguridad especializados. La tokenización permite operar con mayor flexibilidad, acceder a importes más reducidos y simplificar procesos que históricamente requerían una infraestructura más compleja.

Además, el respaldo físico del metal constituye un elemento diferencial frente a otros activos puramente digitales. Cada unidad tokenizada mantiene una correspondencia directa con oro real, lo que proporciona una base tangible sobre la que descansa el valor del activo.

La próxima evolución de los mercados financieros

La expansión de los RWA refleja una tendencia más amplia: la convergencia entre activos físicos y ecosistemas digitales. La tokenización no sustituye el valor intrínseco de los bienes reales, sino que transforma la forma en que se registran, intercambian y gestionan.

En el caso del oro, esta evolución permite mantener las propiedades que lo han convertido durante siglos en una reserva de valor mientras se incorporan las ventajas de la tecnología blockchain.

Guía práctica: no deje pasar oportunidades por falta de liquidez. Con Oro Libertad, invierta en oro tokenizado y gestione su posición de forma ágil y segura.