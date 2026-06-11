Bancos, aseguradoras y teleoperadoras tiemblan antes este uso de la Inteligencia Artificial, explicado por el Mago More

Todos hemos pasado por ahí. Te levantas un martes con energía, dispuesto a comerte el mundo, abres la cuenta del banco y lo ves: un cargo de 45 euros de tu operadora telefónica por un "servicio de mantenimiento" que jamás contrataste. O peor aún, tienes una gotera en el salón, llamas al seguro de hogar y te contestan que, según la cláusula 14.B del anexo 3, ese tipo de tubería no está cubierta.

A partir de ahí, empieza el calvario. Llamas a atención al cliente. Te atiende una máquina que no entiende lo que dices. Te pasan con tres departamentos distintos. Te dejan en espera con una musiquita estridente durante veinte minutos y, de repente, la llamada se corta. Tu nivel de estrés se dispara, tu mañana de trabajo se ha ido al traste y terminas redactando un correo electrónico lleno de mayúsculas, indignación y frustración que, seamos sinceros, nadie va a leer con empatía.

El conocido conferenciante y empresario José Luis Izquierdo, más conocido como el Mago More, tiene una máxima muy clara para estas situaciones: "No te metas a pelear en el barro si tienes una excavadora a tu disposición". Y esa excavadora, en pleno 2026, se llama inteligencia artificial.

Los marrones cotidianos que nos chupan la energía

No estamos hablando de grandes pleitos internacionales. Hablamos de esas fricciones del día a día que te roban la paz mental y te hacen perder tiempo y dinero:

El banco "listillo": Te prometieron una cuenta sin comisiones, pero de repente te cobran 15 euros por "mantenimiento de tarjeta". Sabes que tienes razón, pero te da pereza ir a la sucursal a pelearte con el director.

Te prometieron una cuenta sin comisiones, pero de repente te cobran 15 euros por "mantenimiento de tarjeta". Sabes que tienes razón, pero te da pereza ir a la sucursal a pelearte con el director. La baja imposible: Quieres darte de baja del gimnasio o de una suscripción online y te exigen enviar un burofax o un correo formal redactado en unos términos legales que desconoces.

Quieres darte de baja del gimnasio o de una suscripción online y te exigen enviar un burofax o un correo formal redactado en unos términos legales que desconoces. El billete de avión cancelado: Tu vuelo se retrasa cinco horas. Sabes que tienes derecho a una indemnización por ley europea, pero la aerolínea te manda a un formulario web laberíntico que te exige citar normativas.

¿Qué hacemos la mayoría de los mortales? O bien nos rendimos por agotamiento y perdemos el dinero, o redactamos correos emocionales: "Sois unos estafadores, devolvedme mi dinero inmediatamente". Y ese es, precisamente, el error.

Si quieres dejar de perder horas redactando correos que no te contestan y automatizar estos dolores de cabeza, apúntate en este enlace a su masterclass gratuita Ponte al Día con la IA y, solo por entrar desde aquí, llévate el regalo exclusivo para lectores de Libertad Digital: el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrar tiempo en tu día a día.

La ventaja infinita de la IA como tu abogado corporativo en el bolsillo

¿Por qué usar ChatGPT, Gemini o Claude para esto es una ventaja descomunal? Por tres razones muy simples:

Frialdad absoluta: La máquina no se molesta. No usa signos de exclamación ni insultos. Se ciñe a los hechos. Lenguaje corporativo y legal: Las grandes empresas tienen protocolos de respuesta. Si les escribes como un ciudadano molesto, te derivan al departamento de "quejas". Si les escribes citando la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, te derivan al departamento de "resolución de conflictos". La IA sabe exactamente qué tono legal utilizar para que te tomen en serio al instante. Ahorro de tiempo masivo: Redactar un buen correo de reclamación te puede llevar 45 minutos. La IA lo hace en 15 segundos.

Tal y como explica el Mago More en sus formaciones para profesionales y directivos, el secreto no es saber de informática, sino saber pedirle a la máquina exactamente lo que necesitas.

Cómo hacerlo en la práctica: la estructura del éxito

Para que la inteligencia artificial te resuelva la papeleta, no basta con decirle "escríbele a Telefónica para que me devuelvan el dinero". Tienes que darle contexto. More recomienda una estructura muy pragmática. Imagina el caso del seguro que no quiere arreglarte la gotera. Solo tienes que abrir la IA y escribir algo así:

"Actúa como un abogado experto en reclamaciones a aseguradoras. Redacta un correo electrónico formal, serio pero educado, dirigido a mi seguro de hogar. El contexto es que se niegan a arreglar una gotera en mi salón alegando desgaste, pero el perito independiente que ha venido a mi casa asegura que es una rotura por presión de la red general, lo cual sí está cubierto por mi póliza. Exige una revisión inmediata del caso en un plazo de 48 horas antes de elevar la queja a la Dirección General de Seguros. Formato: correo electrónico directo al grano."

El resultado que obtendrás será un texto impecable, estructurado, citando posibles normativas si se lo pides, y con un tono de absoluta autoridad. Tú solo tienes que copiar, pegar tus datos personales y darle a enviar.

Para descubrir cómo convertir la IA en tu asesor personal y dejar de pelear con la burocracia, apúntate en este enlace a su masterclass gratuita y, recibe como regalo especial para lectores de Libertad Digital el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrar tiempo en tu día a día.

Trabajar de forma inteligente, no trabajar más

Nos han enseñado que hay que esforzarse para todo, y es cierto. Como bien dice More: "Consigue todo lo que quieras... trabajando como si no hubiera mañana". Pero el esfuerzo tiene que tener sentido. Gastar tu valiosa energía vital en discutir con un teleoperador o redactar quejas interminables no es productivo; es un desgaste inútil.

La tecnología actual nos permite externalizar ese trabajo gris. Cuando dejas que la IA asuma el papel de "poli malo" y redacte por ti esos correos incómodos, no solo estás ahorrando tiempo; estás recuperando el control de tu agenda y de tu estado de ánimo. Dejas de ser la víctima de la burocracia para convertirte en el gestor de tus propias soluciones.

Al final del día, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Una navaja suiza moderna. Si no la abres, no sirve de nada. Pero si aprendes a desplegar la hoja correcta, no habrá "marrón" administrativo que se te resista.

Si estás harto de que las grandes compañías te hagan perder el tiempo, da el paso. Regístrate en este enlace a la masterclass gratuita y, solo por entrar desde aquí, llévate el Kit de Supervivencia Inteligente con los 5 prompts maestros para ahorrar tiempo en tu día a día. Empieza a trabajar de forma inteligente hoy mismo.