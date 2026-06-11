Bob Amsterdam: "Los inspectores de Hacienda actúan en España como auténticos depredadores"

Robert Amsterdam es socio fundador de Amsterdam & Partners, uno de los despachos internacionales más conocidos en litigios complejos y disputas contra gobiernos. A lo largo de su carrera ha representado a líderes políticos, así como a inversores y empresas en conflictos de alto perfil o a ciudadanos que han sufrido flagrantes atropellos de sus derechos humanos.

En los últimos años ha situado a la Agencia Tributaria española en el centro de una intensa campaña internacional, denunciando lo que considera prácticas abusivas contra los contribuyentes. A través de informes, acciones legales y una estrategia de comunicación global, el jurista sostiene que Hacienda ha desarrollado un patrón de actuaciones basado en inspecciones agresivas, presiones para alcanzar acuerdos y una aplicación arbitraria de las normas fiscales, acusación que la Administración española rechaza.

La ofensiva de Amsterdam ha contribuido a reavivar el debate sobre la seguridad jurídica y la actuación de la Agencia Tributaria en España. Esta semana, LD ha asistido a un encuentro con el prestigioso jurista internacional, quien ha ofrecido más contexto sobre su campaña contra el fisco.

Pregunta: Tiene usted una larga trayectoria a sus espaldas, ha trabajado en decenas de países, pero está convencido de que lo que pasa en España con Hacienda no tiene parangón a nivel mundial.

Respuesta: En 2005 fui arrestado en la Rusia de Vladimir Putin por reivindicar derechos fundamentales. Veinte años después, vengo a España y los abogados que me encuentro tienen miedo a alzar la voz, por mucho que reconozcan que tenemos toda la razón en lo que estamos denunciando. La Hacienda española es una mafia y este problema es muy serio, afecta a los derechos humanos de los ciudadanos de manera muy directa… Que entre los ciudadanos haya este clima de miedo a la Agencia Tributaria es algo inaudito para un país desarrollado. Es una vergüenza nacional, y esto no es solamente cosa de Pedro Sánchez, este cáncer también se desarrolló bajo el Gobierno del PP, por eso lo denunciamos abiertamente y pedimos que esto acabe de una vez.

P: Ha denunciado con especial ahínco los incentivos que perciben los inspectores.

R: El sistema de incentivos es criminal, es vergonzoso… La verdad es que tenemos una inspección que presiona al contribuyente con un sinfín de medidas que van siempre a su favor. No deberíamos llamarlos inspectores, sino depredadores. Y digo depredadores porque "persiguen a sus presas y se alimentan de ellas", tienen el poder de disparar sus ingresos a base de cobrar más incentivos que luego se reparten como parte de su sueldo.

P: Pues el Gobierno insiste en que pagar a Hacienda supone contribuir al Estado del bienestar y desdeña sus críticas como un ataque injustificado…

R: Veamos la realidad. En España tenemos trenes que descarrilan, gobernantes que se suben al avión oficial para ir a ver a sus cantantes favoritos… Y todo eso se paga con la mayor recaudación de la historia, que se obtiene además de espaldas a los principios centrales de la legislación europea, que están siendo continuamente desbordados por las autoridades tributarias españolas. Las auditorías, las inspecciones fiscales, han generado un clima de miedo, de pánico a Hacienda, pero tenemos que romper con eso, tenemos que acabar con ese terror institucionalizado.

P: Ha publicado un libro, titulado Hacienda y el Estado Dual, en el que sostiene que la situación irá a peor si no se ponen remedios ahora que la introducción de la IA en los procedimientos tributarios es aún embrionaria.

R: La inteligencia artificial nos preocupa sobremanera en el caso de la Hacienda española, si creen que las cosas van mal, pues imaginen cómo van a ir en un futuro si los inspectores tienen una batería de herramientas tecnológicas que añaden aún más presión sobre los contribuyentes. La factura electrónica que se está introduciendo, el control de cuentas bancarias, el monitoreo de transferencias… El nivel orwelliano de presión con el que ya lidian hoy los españoles es solamente un aperitivo del terror fiscal que está por venir.

P: Desde el Ejecutivo se insiste en que sus críticas a Hacienda legitiman el fraude fiscal.

R: ¿Quieren hablar de fraude? Más de 10.000 millones de euros de fondos europeos fueron usados de forma indebida para pagar pensiones y gasto corriente. ¿Puede hablar de fraude un Gobierno que incurre en este tipo de comportamientos? Y sí, hay casos de fraude fiscal que se deben investigar con las debidas salvaguardas pero sin tibieza, pero lo que pasa aquí es muy distinto, la mayoría de los procedimientos que nos encontramos giran en torno al fraudulento concepto de la simulación, que sirve para colocar al contribuyente como culpable desde el primer minuto, aunque no haya hecho nada para defraudar o incumplir sus obligaciones.

P: ¿Qué reformas serían clave?

R: Muchas, sobre todo para que haya concreción y se termine este clima de inseguridad jurídica, pero quizá lo más importante tiene que ver con el regreso a un modelo en que el Ministerio de Hacienda sea integrado dentro del Ministerio de Economía, que se convierta en una división del mismo, de tal manera que las decisiones sobre impuestos y los procedimientos de la Agencia Tributaria dejen de tomarse totalmente al margen de las necesidades económicas del país. Es fundamental hacer ese cambio, porque enviaría un mensaje muy poderoso y daría legitimidad a las reformas que tienen que venir después.

P: El Gobierno sigue negando las acusaciones de malas prácticas y, de hecho, se presenta como paladín de los derechos humanos.

R: Veo a Pedro Sánchez pontificando con gran facilidad sobre el derecho internacional, los derechos humanos y el respeto a las instituciones. Sin embargo, conviene preguntarse qué está haciendo su propio Gobierno con los tratados internacionales que protegen a los contribuyentes y con los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. Una y otra vez asistimos a situaciones en las que esas garantías son vulneradas o puestas en cuestión por la actuación de la Agencia Tributaria.

P: Vino a España para litigar contra las injusticias de la Ley Beckham pero se ha quedado

R: Tenemos por ejemplo el caso de 600 jubilados holandeses que están organizándose para litigar contra Hacienda. Conozco a viudas de contribuyentes que fallecieron por problemas de salud derivados de este tipo de persecución. ¡No vamos a parar! Estos bastardos corruptos están arruinando la vida de gente buena, gente honesta, he conocido literalmente a cientos de personas que están sufriendo esta persecución y yo me voy a involucrar con lo que está pasando en España hasta que entre todos podamos acabar con este clima de miedo. Cuando empecé a trabajar en estos casos, los bufetes locales me decían que no podían asociarse conmigo por miedo a inspecciones fiscales.

¡Hablamos de una organización que envía 35.000 cartas intimidatorias a los contribuyentes! Es un ejemplo claro de persecución ante el que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Este verano, nos vamos a alquilar un coche, quizá un Peugeot (ríe), y vamos a recorrer España para seguir avanzando. Y en todo este empeño, lo ideal sería que toda la prensa reflexionase sobre ello, que hablase de lo que está pasando, pero eso no está pasando... Lo de El País es un escándalo, ¿cómo puede ser que uno de los medios más leídos no diga nada de todo esto? ¿Hay libertad de expresión? Es lamentable... Se ha institucionalizado la extorsión y los españoles no pueden seguir aceptando esto ni un minuto más. El sistema está desequilibrado, pero es hora de dar un golpe en la mesa y dar pie a una reforma en profundidad de Hacienda.