José María, un pescadero sevillano con más de 25 años de experiencia, ha desmontado punto por punto un reportaje de La Sexta que enseña algunas especies que, según la cadena, están ganando presencia en las pescaderías españolas.

"Cuidado con lo que veis en la televisión", arranca el vídeo publicado en sus redes sociales. En ellas, José María se presenta como un "artesano del mar" y divulga conocimiento sobre sus productos mientras trabaja en un negocio familiar.

El reportaje de La Sexta, que se emitió el pasado viernes en las noticias, comienza afirmando que existen "nombres nuevos" en las pescaderías españolas y señala especies como la galera, el rufo o el pez cinta. "Son más baratos, los ha traído el cambio climático", afirma la cadena.

"¿Nueva la galera? Dios, si llevan aquí toda la vida, cojones", responde a esa afirmación José María. De hecho, se trata de un producto que él mismo consume desde pequeño y sobre el que incluso ha compartido recetas en sus redes.

La cadena menciona también el rufo imperial. Sobre esta especie, el pescadero asegura que "rufo y pámpano son lo mismo" y defiende que tampoco se trata de una novedad. Lo mismo ocurre con el pez cinta. "Yo no sé qué tendrá que ver el cambio climático para que este hombre diga que son pescados nuevos", comenta mientras intercala las imágenes emitidas en la televisión.

Las correcciones continúan cuando el reportaje muestra varios ejemplares en una pescadería de La Coruña. En uno de los momentos del vídeo, José María considera que el pescado señalado como "una dorada" no es el correcto. "Eso es un pargo, picha mía", corrige. "Cualquiera se puede equivocar, pero si vas a hablar sobre pescado en la tele, infórmate un poquito", pide.

La Sexta también presenta al salmón y a la merluza como dos de los grandes "clásicos" del consumo en España. José María coincide únicamente con esa calificación para la segunda especie y añade en relación a la primera: "El salmón nos lo han metido con calzador los noruegos, el salmón es marketing".

También corrige otra de las explicaciones del reportaje cuando este equipara la cabra con la gallineta. "No, no, no, la cabra es la cabra, la gallineta es la gallineta", insiste. Aunque reconoce que ambas pueden parecerse, recalca que no son lo mismo. "En un medio con tanta repercusión, estas cosas son importantes", asegura.

Además del cambio climático, La Sexta relaciona la presencia de estas especies con un supuesto "agotamiento" de los caladeros españoles. "Yo no sé dónde están agotados los caladeros en España", responde el pescadero, antes de citar como ejemplo el golfo de Cádiz, al que define como "uno de los mejores caladeros y con más diversidad del mundo".

"No digo esto para poner a nadie a parir, lo digo para que cuando veáis estas cosas por la tele, las contrastéis con otras fuentes", concluye José María al final del vídeo.