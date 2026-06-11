¿Cuál será el futuro del alcohol? El consumo podría caer a la mitad

Los hábitos de consumo cambian, la demanda de ciertos productos cae de forma estrepitosa y la industria afectada ha de renovarse para sobrevivir. Esto es lo que sucede en muchos casos en los que un negocio depende en buena medida de las conductas vitales y las preferencias de los individuos, como en el caso de la industria tabaquera, que ha tenido que desarrollar y ofrecer nuevos productos, como los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina.

El sector de las bebidas alcohólicas es otro negocio en el que afectan sobremanera los cambios en los hábitos de vida de las personas. De hecho, en su caso el impacto de estas transformaciones sociales podría tener un impacto devastador en las próximas décadas, puesto que según un informe elaborado por Roland Berger el consumo de alcohol se podría reducir un 50% para el año 2050.

El futuro del alcohol

Los hábitos de consumo están cambiando y, con ello, la demanda de ciertos productos como las bebidas alcohólicas. En Libre Mercado hemos detallado cómo en el año 2025 el consumo de alcohol cayó un 3,8% en España. En este sentido, también hemos explicado que este cambio es especialmente importante entre los jóvenes: en este estrato poblacional el consumo cayó un 60% entre 2006 y 2023.

Así las cosas, dado además que los jóvenes parecen tener un menor interés por el consumo de bebidas alcohólicas, el futuro del sector se ve amenazado. En este sentido, de acuerdo con un informe elaborado por Roland Berger, donde se señala que "la industria del alcohol se encuentra en un punto de inflexión estructural", el consumo mundial de alcohol se encuentra en una trayectoria descendente "irreversible", por lo que para el año 2050 podría haber caído a la mitad. De este modo, el informe señala que "el consumo per capita ha disminuido o se ha estancado en todas las regiones del mundo durante la última década, con los mercados desarrollados a la cabeza de la contracción".

Además, la firma de consultoría explica que "la analogía con el tabaco es instructiva y aleccionadora: tomando como ejemplo el mercado japonés, una vez que los marcos liderados por la OMS ganaron impulso institucional, el consumo de tabaco cayó un 75% entre 2000 y 2024", incidiendo en que "hoy en día, el alcohol sigue una trayectoria estructuralmente análoga". Con todo, el informe también recoge que "aunque actualmente está creciendo, se prevé que el mercado se contraiga a medio plazo debido a una creciente tendencia a la aversión al alcohol, la difusión de la sobriedad y una regulación más estricta".

En consecuencia, según la consultora, en estos momentos la "agenda tecnológica" del sector de las bebidas alcohólicas se divide entre la fermentación biológica y la inteligencia artificial. De este modo, el informe también destaca que "las marcas de 2050 serán empresas de tecnología de fermentación e inteligencia artificial con carteras de bebidas alcohólicas, no empresas de bebidas alcohólicas que implementen tecnología".