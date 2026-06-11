España tiene 26.822 empresas menos desde que gobierna Sánchez

Desde el Gobierno no se cansan de repetir que la economía española no para de crecer y que España es un referente de crecimiento para la Unión Europea. El último en sacar pecho ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace unos días, cuando publicó el siguiente post en su cuenta de X:

Lo dice hasta Goldman Sachs: "La economía española crece tres veces más que la zona euro." "Y una razón clave para ello es la decisión del Gobierno de no priorizar el aumento del gasto en defensa. Esta política ha preservado la credibilidad del país en los mercados financieros,… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 9, 2026

"Lo dice hasta Goldman Sachs: ‘La economía española crece tres veces más que la zona euro. Y una razón clave para ello es la decisión del Gobierno de no priorizar el aumento del gasto en defensa. Esta política ha preservado la credibilidad del país en los mercados financieros, siendo España el único de los cuatro grandes de la UE que reducirá la deuda sobre PIB en los próximos tres años’. Más crecimiento, más estabilidad fiscal y más Estado del bienestar. Nuestro modelo funciona. Ahora que vengan las derechas a hablarnos de las virtudes del 5%".

Desde que Sánchez manda hay 26.822 empresas menos

Al margen del análisis que pueda realizar Goldman Sachs, la realidad es que nadie cuestiona que la economía esté creciendo (aunque sea a través del aumento de la población con la inmigración y del turismo, como contamos aquí). La cuestión es que nuestra economía sigue dando señales de debilidad y de precariedad. Por ejemplo, desde que Pedro Sánchez es presidente de España hay menos empresas en nuestro país.

Si acudimos a los datos que nos ofrece el INE a través del Directorio Central de Empresas (DIRCE), podremos ver la evolución en el número de empresas desde el año 2008 hasta el 2025.

Como se puede ver en el gráfico, el número total de empresas en 2025 fue de 3.310.824, mientras que en 2018 había 3.337.646 empresas. Esto significa que, desde que gobierna Pedro Sánchez, se han destruido 26.822 empresas. Si observamos el gráfico, vemos que entre 2022 y 2023 se destruyeron más de 200.000 empresas; en concreto, 223.083 empresas dejaron de existir en tan solo un año. Este ritmo de destrucción es comparable al de los años posteriores a la crisis de 2008, cuando se alcanzó un mínimo de 3.119.310 empresas en 2014.

Entre los años 2020 y 2025 se han destruido 27.006 empresas dedicadas a la construcción de edificios, 21.102 establecimientos de bebidas y alrededor de 18.654 empresas de servicios de comidas y bebidas.

Por contra, entre las que más han crecido destacan las empresas que realizan actividades inmobiliarias (algo de lo que hemos hablado aquí), que han aumentado en 29.568 empresas. En segundo lugar, se encuentran las dedicadas a las actividades postales y de correos (+13.400 empresas) y, en tercer lugar, las de programación, consultoría y otras actividades informáticas, con un saldo neto positivo de 7.490 empresas en este periodo.

Así pues, vemos que un dato que se le olvida mencionar al presidente del Gobierno, así como a todo su equipo, es que hoy existen menos empresas de las que había cuando llegó al poder. Aunque seguramente intentarían hacernos creer que el hecho de que se hayan destruido más empresas de las que se han creado es algo positivo para la economía y los trabajadores.