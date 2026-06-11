El Estado italiano podría heredar hasta 88.100 millones de euros de herencias sin dueños

Si hay algo peor que el hecho de que el Estado castigue fiscalmente a quienes van a recibir una herencia (como si ese patrimonio no hubiera pagado ya suficientes impuestos), es que sea el propio Estado el que herede toda esa riqueza al no haber herederos disponibles. Aunque no es algo tan común, esto ha ocurrido recientemente en Italia, donde se ha puesto de manifiesto la ingente cantidad de dinero que podría recibir el Estado en ausencia de herederos.

Tal y como informan medios italianos como el Corriere della Sera, recientemente un juez del tribunal de Módena (al norte de Italia) ha declarado como vacante la herencia de un hombre que falleció en 2009 y después de que nadie haya reclamado la herencia en más de 10 años. Desde el 31 de marzo de 2009 hasta ahora, el patrimonio de este hombre estuvo en "giacenza" (gestión temporal por un administrador nombrado por el tribunal), mientras se buscaban posibles herederos.

Las herencias sin herederos ya tienen un valor de 8.000 millones

El hecho de que sea el Estado el que vaya a heredar este patrimonio se debe a que el hombre fallecido en 2009 no tenía un testamento, de manera que, al no encontrar herederos legítimos en todo este tiempo, haya pasado a manos del Estado. Si bien podríamos pensar que lo normal en Italia es hacer un testamento, el patrimonio de las herencias sin herederos en el país mediterráneo ya suponen un valor de unos 8.000 millones de euros, según una estimación del "Evaluation Lab" de la "Fundación Giordano Dell’Amore".

Según esta misma organización, si hoy en día el valor patrimonial de las herencias sin herederos es de 8.000 millones de euros, este valor podría alcanzar los 20.800 millones de euros en 2030 e incluso los 88.100 millones en 2040. Es decir, el Estado italiano podría llegar a recibir a través de herencias sin herederos hasta 88.100 millones de euros de aquí hasta 2040. Esto no quiere decir que el Estado haya recibido ya 8.000 millones de euros, sino que el valor total de los patrimonios sin herederos ronda los 8.000 millones de euros, y el Estado podría recibir de forma parcial o total toda esta riqueza.

Para llegar a esta conclusión, el estudio (que se puede leer aquí) tiene en cuenta varios factores: la riqueza total de las familias italianas, la mortalidad y la pirámide demográfica, el auge de las familias sin hijos, la baja propensión a hacer testamento, etc.

El Estado italiano podría "heredar" 88.100 millones de euros de aquí a 2040

De acuerdo con dicho estudio, en Italia ocurre algo muy llamativo: solo el 12% de las personas que mueren cada año había hecho testamento. Es decir, si, por ejemplo, mueren 100.000 personas en un año, solo 12.000 de esos fallecidos tendrían testamento. Esto nos habla de la baja propensión de los italianos a redactar un testamento, algo que empeora con el aumento de la edad media del país.

Aunque podríamos pensar que en España la situación es mucho mejor, la realidad es que sólo mejora ligeramente respecto a la de Italia. Según datos del Consejo General del Notariado, en España solo una de cada cinco personas que fallece ha otorgado testamento, es decir, solo el 20% de los fallecidos había hecho testamento. En el caso de nuestro país se desconoce cuánto ha podido obtener el Estado gracias a la gente que se muere sin haber designado herederos.

Por la parte que le toca al Estado, es un negocio redondo. Después de toda una vida cobrando impuestos y gravando fiscalmente tanto las rentas como el patrimonio, aquello que le ha "sobrado" al contribuyente acaba recibiéndolo el Estado cuando no hay herederos.