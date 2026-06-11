El IMV se vuelve en contra del Gobierno: aparecen miles de afectados por cobros indebidos

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue generando polémica. Numerosos beneficiarios de esta prestación denuncian que la Seguridad Social les reclama cuantiosas cantidades de dinero por cobros indebidos del IMV que les va a resultar muy difícil devolver o, en algunos casos, imposible (porque se lo han gastado).

En una "carta abierta a Pedro Sánchez", la "Plataforma IMV Afectados por los Cobros Indebidos" critica que "hemos escuchado que el Ingreso Mínimo Vital era un escudo social destinado a proteger a quienes más lo necesitaban. Sin embargo, miles de familias en toda España viven una realidad muy distinta. Mientras su Gobierno continúa presentando el IMV como un éxito, una reclamación colectiva contra España sigue su curso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde se examinan cuestiones tan graves como los procedimientos de revisión de la prestación y las reclamaciones de cantidades consideradas indebidamente percibidas".

"Si el error es del sistema, ¿por qué la factura la pagan las familias?" se preguntan. "Nadie discute que el IMV haya ayudado a muchas personas. Lo que exigimos es que se reconozca también el daño causado a quienes han quedado atrapados por las deficiencias del sistema" añade la misiva.

Esta plataforma, que tiene más de 3.000 miembros en Facebook, insta a cada afectado a "escribir una carta a Pedro Sánchez" a través del formulario de contacto de Presidencia del Gobierno "para que vea cuánto hemos cobrado, cuánto nos reclaman y cómo estas deudas están afectando a nuestras vidas y a nuestras familias".

"El sistema no cumple"

Además de estas acciones, la plataforma también ha abierto una recogida de firmas en Change.org con el objetivo de "parar la mala gestión y mala praxis sobre el IMV". Según su versión, "nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos ni de dónde han salido. Creando desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables. Lo que en un principio era una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecemos de recursos económicos, se ha convertido en un auténtico drama". Ya llevan recogidas más de 40.000 firmas.

Según esta campaña, los perceptores del IMV se encuentran con "demasiados errores administrativos" cada año, que es cuando se revisa el IMV. El sistema "no cumple correctamente con su función que es, tramitar, revisar y aprobar. Parece un maltrato administrativo para sus perceptores" aseguran los afectados.

Desde la plataforma critican que algunos perceptores se están dando cuenta del error de la Seguridad Social (porque cambia su situación de ingresos o de la unidad familiar) "y, aunque lo comunican, se les hace caso omiso y siguen recibiendo el IMV. No tienen posibilidad de devolverlo a la Administración, salvo, cancelando la cuenta bancaria y es precisamente lo que están haciendo para no incurrir en cobros indebidos" aseguran. Otra parte de los perceptores del IMV está haciendo de "hucha de la Seguridad Social, es decir, guardar el dinero cobrado de más para después devolverlo como "cobros indebidos" y esto les repercute en la Declaración de la Renta" afirman.

No favorece la inserción laboral

Cabe recordar que ya han pasado cinco años desde que José Luis Escrivá inaugurara un subsidio que ha generado perniciosos efectos tanto en el presupuesto público como en inserción laboral. Por ejemplo, un demoledor informe de la Airef llegó a las siguientes conclusiones sobre las decisiones laborales de sus beneficiarios:

Cobrar el IMV disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, aunque, llega a superar el el 20% cuando se trata de nóminas altas o jóvenes.

A los que se quedan sin IMV, les aumentan las ganas de trabajar, un 7%.

Otro dato preocupante es que el 90% de los beneficiarios permanece más de doce meses cobrándolo, el 75%, supera los veinticuatro meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de tres años. Por lo que no es una paga de emergencia.

Y es que, el resultado del estudio nos dice que las prestaciones de último recurso, como el IMV, influyen sobre el salario de reserva de los beneficiarios, que es el salario mínimo al que un trabajador estaría dispuesto a aceptar un empleo, lo que hace que menos gente esté dispuesta a trabajar.

Lejos de preocuparse por estas cifras, desde el Gobierno celebran que cada vez haya más perceptores. Según los últimos datos que corresponden al mes de mayo, el IMV llegó el mes pasado a 862.859 hogares en toda España, beneficiando a un total de 2.631.545 personas. Desde su creación, el gasto acumulado ha alcanzado ya los 20.831 millones de euros para las arcas públicas.