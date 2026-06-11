El mejor equipo de protección individual tiene hélices: el dron que aleja al trabajador del peligro

Subirse a una torre eléctrica de más de 50 metros, inspeccionar una pala eólica suspendida a gran altura, analizar el interior de un depósito industrial, revisar una cubierta deteriorada. Durante años, estas tareas han formado parte del día a día de miles de profesionales. También han sido algunas de las operaciones con mayor siniestralidad en sectores industriales estratégicos.

Hoy, una pregunta recorre esos mismos sectores con creciente insistencia: ¿es realmente necesario que un trabajador se exponga a determinados riesgos cuando la tecnología permite obtener la misma información desde una ubicación segura? La respuesta pasa, en la mayoría de los casos, por el uso de drones.

La respuesta es sencilla: no. El técnico sigue siendo quien interpreta los datos, toma decisiones y determina las actuaciones necesarias. La diferencia es que ahora puede hacerlo con más información y, sobre todo, con menos exposición al riesgo.

"El dron no sustituye al especialista. Lo aleja del peligro y le proporciona datos de mayor calidad para que pueda realizar mejor su trabajo", señala Francisco Álvarez Serrano, CEO de Aerocámaras Especialistas en Drónica

Más seguridad, menos costes y retorno inmediato

Donde antes era necesario movilizar plataformas elevadoras, equipos de acceso vertical, EPIs especializados o incluso detener parcialmente la actividad de una instalación, hoy es posible obtener información de alta precisión en cuestión de minutos mediante un dron equipado con los sensores adecuados.

El resultado es contundente: menos recursos destinados a la operación, menor tiempo de ejecución y una reducción considerable de los medios físicos necesarios. En términos concretos, esto se traduce en ahorro en alquiler demaquinaria especializada, reducción de horas de trabajo en campo y eliminación de los costes derivados de posibles accidentes o interrupciones de actividad. En muchos casos, la inversión en tecnología y capacitación se amortiza rápidamente gracias al ahorro generado desde las primeras operaciones.

La tecnología por sí sola no garantiza la seguridad

Disponer de un dron no es suficiente. Para que una operación sea realmente segura hacen falta profesionales formados, procedimientos adecuados y un conocimiento profundo de la normativa aeronáutica y de los riesgos específicos de cada misión.

Por eso Aerocámaras lleva años formando a técnicos, empresas y profesionales que desean incorporar drones a sus operaciones industriales, energéticas, de mantenimiento e inspección, a través de Campus UAS. Sus programas de formación oficial, técnica y universitaria permiten adquirir las competencias necesarias para operar drones de forma segura, eficiente y conforme a la normativa vigente.

Además, muchas empresas están aprovechando los créditos formativos disponibles a través de FUNDAE para capacitar a sus equipos en operaciones con drones, convirtiendo una partida destinada a formación en una inversión que genera un impacto directo sobre la seguridad, la productividad y la competitividad de la organización.

La digitalización de la prevención de riesgos laborales ya no es una tendencia futura. Es una realidad presente. Cuando la tecnología permite evitar el riesgo, optimizar recursos y obtener mejores resultados, la prevención deja de ser una obligación para convertirse en una ventaja competitiva.