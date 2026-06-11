Los últimos disparates de la izquierda: crear una Hacienda mundial y una paga de 60.000 euros

El exministro de ConsumoAlberto Garzón ha vuelto a causar revuelo en X tras compartir en esta red un artículo escrito por él mismo en elDiario.es, en el que plantea que toda la población del planeta reciba un ingreso anual de 60.000 euros. En el siguiente post podemos ver su publicación:

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población del planeta recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? El informe del Global Justice Report tiene la virtud de combinar el 'decrecimiento' y la lucha contra la desigualdad. https://t.co/5lmEvfr08c — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) June 10, 2026

"¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población del planeta recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? El informe del Global Justice Report tiene la virtud de combinar el 'decrecimiento' y la lucha contra la desigualdad".

¿Un ingreso medio de 60.000 euros per cápita por país?

Para empezar, el informe (que ha sido elaborado por el equipo del socialista Thomas Piketty) al que hace mención Alberto Garzón se plantea con un horizonte desde 2026 hasta el año 2100. También se mezclan ideas como la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización de las economías y la reducción de la desigualdad.

Esto podemos leer en el informe:

"Es posible conciliar la habitabilidad planetaria con un alto bienestar para todos, pero sólo si la transformación se sustenta simultáneamente en tres pilares. Es necesaria una rápida descarbonización de los sistemas energéticos. Pero también necesitamos un cambio radical hacia la suficiencia, entendida como una drástica reducción de las horas de trabajo y la huella material, así como grandes cambios en los patrones de consumo, los hábitos alimentarios, el uso de la tierra y la cobertura forestal. Además, ni la descarbonización ni la suficiencia pueden financiarse ni sostenerse políticamente sin una drástica reducción de la desigualdad de ingresos, riqueza y poder, tanto entre países como dentro de ellos".

Aunque el exministro habla de un ingreso anual per cápita de 60.000 euros, este ingreso no consistiría en un pago o cheque universal que reciba cada persona de forma directa, sino que se trataría del promedio de la renta nacional por habitante que se lograría a través de una "redistribución global", esto es, aumentar los impuestos a los ricos.

Piketty propone crear una especie de Hacienda mundial

Según este informe, se crearía un "Fondo Mundial para la Justicia" (una especie de Hacienda mundial), es decir, un fondo responsable de recaudar ingresos suficientes (a través de impuestos globales sobre la riqueza y la renta), encargado de administrar un Fondo Soberano Mundial (compuesto por los ingresos fiscales acumulados previamente) y de distribuir los dividendos a los países (asignados a cada país en partes iguales per cápita y utilizados para financiar inversiones climáticas, educación y gastos en salud).

Para lograr una recaudación suficiente como para que todos los países tuvieran un ingreso nacional promedio de 60.000 euros, el estudio de Piketty propone subir el tipo impositivo conforme aumente la renta (entre otras medidas).

Impuestos de hasta el 90% para los más ricos

"La estructura básica del esquema global del impuesto sobre la renta, que proponemos aplicar en nuestro escenario de referencia, se describe en la Tabla 2.4. Los tipos impositivos aumentan gradualmente desde el 0% al nivel de 7 veces el ingreso anual disponible promedio mundial por adulto (149.100 euros en 2026) hasta el 5% a 10 veces el ingreso promedio (213.000), el 20% a 20 veces el ingreso promedio (426.000), el 40% a 50 veces el ingreso promedio (1,1 millones), el 50% a 100 veces el ingreso promedio (2,2 millones), el 70% a 500 veces el ingreso promedio (11 millones), el 80% a 1.000 veces el ingreso promedio (22 millones) y el 90% a 5.000 veces el ingreso promedio (110 millones)", se explica al comienzo del punto 2.5 del informe.

"Al igual que con el impuesto sobre el patrimonio, los tipos impositivos se expresan como tipos impositivos efectivos y se supone que aumentan linealmente entre los umbrales. Por ejemplo, con ingresos equivalentes a 8,5 veces el ingreso promedio, la tasa impositiva efectiva es del 2,5%. De manera similar, con ingresos equivalentes a 3.000 veces el ingreso promedio, la tasa impositiva efectiva es del 85%. Por encima de 5.000 veces el ingreso promedio, la tasa impositiva efectiva se mantiene estable en el 90%", a continuación, podemos ver la citada tabla:

Como se ve en la tabla y como se ha explicado en el anterior párrafo, los tipos a aplicar serían efectivos, es decir, a una persona que tuviera unos ingresos de 21.300.000 euros se le aplicaría un impuesto del 80%, quedándose dicha persona únicamente con 4,26 millones de euros.

Este es sólo un ejemplo de cómo se obtendrían teóricamente los ingresos destinados a elevar el ingreso nacional medio de todo el planeta. Ese dinero se dedicaría a la lucha contra el cambio climático y a otros servicios públicos como sanidad y educación, además de contribuir a reducir el número de horas trabajadas hasta alcanzar las 1.000 horas anuales en 2100, frente a las 2.100 horas que trabaja actualmente un empleado medio (según este estudio).

Un "sueño" para Garzón de difícil aplicación

Los problemas que presenta este sueño de Alberto Garzón y de figuras como Thomas Piketty son muchos. El primero es que sería prácticamente imposible poner de acuerdo a todos los países del mundo para perseguir fiscalmente a sus ciudadanos más ricos con el objetivo de financiar todo el programa. Los más ricos siempre encontrarían algún refugio donde no se les gravara fiscalmente de forma tan dura.

Sin embargo, incluso en el caso de que todos los países del mundo se pusieran de acuerdo para llevar a cabo este plan, eso provocaría que muchísimas personas que podrían desarrollar ideas innovadoras con potencial para generar grandes beneficios no lo hicieran, ya que este sistema fiscal eliminaría los incentivos para arriesgarse a montar una empresa si el Estado puede quedarse con hasta el 90% de los beneficios obtenidos.

Habría muchos menos incentivos a innovar o trabajar

Por otro lado, uno de los muchos inconvenientes que tendría este plan es el mismo que suele plantearse con una renta básica universal: mucha gente que hoy está trabajando y aportando valor podría decidir dejar de hacerlo (o no trabajar con la misma intensidad) al contar con servicios públicos muy cubiertos, lo que provocaría que muchos puestos de trabajo que hoy están cubiertos quedaran sin cubrir y, en última instancia, empeoraría el bienestar general de la sociedad.

Así pues, este programa es más bien un disparate que se suma a la larga lista de propuestas de Thomas Piketty y compañía, quienes cada vez intentan crear sistemas teóricos más extraños para justificar su afán de acabar con la riqueza de los más ricos. Un programa disparatado que, al que fuera ministro de Consumo con Pedro Sánchez, le parece un plan genial.