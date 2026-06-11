Europa, incapaz de frenar la inflación: el BCE sube los tipos tres años después

La inflación vuelve a repuntar en Europa y obliga al BCE a subir los tipos de interés tres años después. En realidad, el fenómeno inflacionario nunca se fue. Así, el Consejo de Gobierno de la autoridad monetaria europea ha decidido este jueves aumentar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, la primera subida que realiza la institución desde septiembre de 2023.

De esta forma, el BCE pretende responder al reciente repunte de la inflación en la zona euro y a la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Próximo. En consecuencia, la tasa de depósito se situará en el 2,25%, mientras que el tipo de interés de las operaciones principales de financiación alcanzará el 2,40% y el de la facilidad marginal de préstamo quedará fijado en el 2,65%.

Nuevo repunte de la inflación

El banco central ha explicado que el conflicto en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas que podrían afectar a la evolución de los precios en la zona euro durante los próximos meses. Según ha indicado la institución, la subida de los tipos de interés resulta adecuada en los distintos escenarios que manejan sus analistas sobre la evolución de la perturbación y sus consecuencias para las perspectivas económicas a medio plazo.

Concretamente, la decisión llega después de que la inflación registrara un nuevo avance en mayo. La tasa alcanzó el 3,2%, un nivel que supone el mayor incremento del coste de la vida en la región en casi tres años y que ha reforzado las expectativas de endurecimiento de la política monetaria. De hecho, en este contexto, el BCE prevé que al términos de este año 2026 la tasa de inflación general se sitúe, en promedio, en el 3%, mientras que la proyección es del 2,3% en 2027 y el 2% en 2028.

En cualquier caso, lo cierto es que los mercados financieros ya anticipaban ampliamente este movimiento del BCE, por lo que el anuncio no ha supuesto una sorpresa para los inversores. En este contexto, durante las últimas semanas diferentes indicadores económicos habían apuntado a una creciente preocupación por la evolución de los precios.

Así las cosas, el BCE modifica los tres tipos de interés oficiales que utiliza como referencia para su política monetaria. Concretamente, la facilidad de depósito, que marca la remuneración que reciben los bancos por aparcar su liquidez en el banco central, se incrementa hasta el 2,25%.

Por su parte, las operaciones principales de financiación, utilizadas por las entidades para obtener liquidez a corto plazo, pasan al 2,40%. Asimismo, la facilidad marginal de préstamo, que permite a los bancos acceder a financiación de emergencia a muy corto plazo, se eleva al 2,65%.

Impacto de la guerra de Irán

En su comunicación, el BCE ha señalado expresamente que la guerra en Oriente Próximo está introduciendo nuevos factores de incertidumbre para la economía europea. Al respecto, la institución considera que el conflicto está contribuyendo a generar presiones sobre los precios y que sus efectos deben incorporarse al análisis de las perspectivas económicas. Por este motivo, el Consejo de Gobierno entiende que la subida aprobada este jueves es coherente con los diferentes escenarios que estudia para evaluar el impacto de la situación geopolítica.