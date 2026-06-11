Hacienda, la gran vencedora si España gana el Mundial 2026: ¿cuánto se embolsaría el fisco?

La Selección Española de Fútbol arrancará su andadura en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México el próximo lunes 15 de junio con el partido contra la selección de Cabo Verde, en un grupo que completan Arabia Saudita y Uruguay. La actual campeona de Europa es una de las favoritas para ganar el Mundial de 2026, junto a selecciones como Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Brasil y Argentina, esta última vigente campeona del mundo.

En el caso de que España gane el Mundial 2026, los jugadores podrían recibir una prima cercana a los 800.000 euros. Esto se basa en las cifras que ya hemos visto en mundiales anteriores y teniendo en cuenta que la FIFA será más generosa en este campeonato de lo que lo ha sido nunca.

Alrededor de 800.000 euros de prima por ganar el Mundial 2026

En el Mundial de 2010, la prima por ganar fue de 600.000 euros; en 2014 ascendió a 720.000 euros y en 2018 alcanzó los 825.000 euros. Si a esto le sumamos que la FIFA entregará 50 millones de dólares a la selección campeona del Mundial 2026 (un 50% más que en Qatar 2022), podemos hacernos una idea de que la prima de los jugadores de la selección española por levantar el título rondará los 800.000 euros mencionados. Otros medios de comunicación han llegado a esta misma cifra, como el especializado en fútbol "El Gol Digital".

Si así fuera y España lograse levantar su segundo Mundial, hay otra institución que también vería con muy buenos ojos esta victoria y que se llevaría un buen pellizco de estas primas: la Agencia Tributaria. En el caso de que España ganase el Mundial 2026, todos aquellos jugadores que viven y juegan en España tendrían que tributar esta prima a través del IRPF. Para un premio de este importe, el tipo marginal aplicable sería del 47%.

17 de los 26 convocados juegan en LaLiga

En nuestro país juegan 17 de los 26 convocados por Luis de la Fuente: Joan García, Unai Simón, Marc Pubill, Eric García, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marcos Llorente, Gavi, Dani Olmo, Álex Baena, Pedri, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

Por su parte, los siguientes nueve jugadores militan en ligas extranjeras: David Raya (Reino Unido), Alejandro Grimaldo (Alemania), Pedro Porro (Reino Unido), Marc Cucurella (Reino Unido), Mikel Merino (Reino Unido), Fabián Ruiz (Francia), Yéremi Pino (Reino Unido), Rodri (Reino Unido) y Martín Zubimendi (Reino Unido).

Hacienda ganaría más de 6 millones de euros

De esta forma, si España ganase el Mundial 2026, los 17 jugadores que militan en LaLiga tendrían que tributar al 47% los aproximadamente 800.000 euros de prima, lo que supondría que la Agencia Tributaria se quedaría con 376.000 euros de cada uno. En total, Hacienda se embolsaría unos 6,39 millones de euros sólo por estas primas, donde no se incluye lo que ganaría el entrenador ni el cuerpo técnico. Lógicamente, el mordisco fiscal sería mayor cuanto más elevada fuese la prima por ganar el campeonato.

Así pues, vemos que uno de los grandes interesados en que España gane el Mundial no son sólo los futbolistas y los aficionados, sino también la Agencia Tributaria, que se embolsaría casi tanto dinero como cada jugador sin tener que hacer nada. Además, se trataría de unos ingresos que estos jugadores obtendrían por una actividad realizada fuera de nuestro país.