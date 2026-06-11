Navigator Global: La plataforma digital del Santander que ayuda a las empresas a lanzarse al mercado internacional

El valor de las exportaciones españolas ha protagonizado un enorme ascenso en la última década. De acuerdo con los últimos datos oficiales publicados en el Informe Mensual de Comercio Exterior de Data Comex, el comercio exterior ha crecido un 53,9% en la última década, alcanzando un valor récord de 384.464,9 millones de euros en 2024. Esta cifra, en datos ofrecidos por el Banco Mundial, supone que las exportaciones españolas representan ya el 37% del producto interior bruto.

Las empresas españolas que operan internacionalmente han apostado en estos últimos años por la inversión directa en el exterior y por incorporarse a sectores estratégicos como la automoción, las energías renovables, las infraestructuras, los alimentos y las tecnologías.

Pese a estos extraordinarios datos, aún son pocas las pymes españolas que apuestan por vender sus productos y sus servicios fuera del mercado interior. De hecho, menos del 9 por ciento de las compañías nacionales cuenta con negocio estable en el mercado global, según desvela un reciente informe de Iberinform, la filial de Crédito y Caución.

Plenamente consciente de la importancia que tiene ese desarrollo para el crecimiento de las empresas españolas, Banco Santander mantiene su apuesta firme por el apoyo al crecimiento internacional de las pymes nacionales. Así, en el pasado año 2025, la entidad financió con 25.400 millones de euros la actividad exterior de 190.000 empresas españolas, consolidando su papel como socio clave en la internacionalización empresarial.

Ahora, Banco Santander ha dado un nuevo paso en esta misma dirección con el lanzamiento de Navigator Global, una plataforma digital en la que se encuentra todo aquello que puede necesitar una empresa española para lanzarse a la conquista del mercado internacional, incluidas las claves para el desarrollo de las que ya lo están haciendo en los últimos años. De este modo, Navigator Global permite desde la identificación de mercados con mayor potencial hasta la ejecución de su estrategia de entrada, conectándolas con información estratégica, expertos locales y soluciones adaptadas a cada etapa.

La nueva plataforma ya está operativa para las pymes españolas que exportan productos y servicios a Estados Unidos y Reino Unido y el objetivo es que se extienda progresivamente a todos los mercados en los que Banco Santander opera. "Santander está haciendo lo que ningún otro banco ha conseguido: una solución completamente integral para empresas que quieren operar internacionalmente. Cuando las empresas cuentan con el apoyo adecuado, las oportunidades son infinitas", asegura, en este sentido, John Carroll, responsable de banca internacional y transaccional en Santander UK y CEO de Navigator Global.

La nueva plataforma de Banco Santander actúa en una triple escala: en primer lugar, la denominada Market, que tiene que ver con el ofrecimiento de información sobre la demanda real, el comportamiento de los compradores y las oportunidades específicas seleccionadas por sector, ingredientes básicos para que la empresa sepa en qué lugar del mundo es más conveniente expandir su negocio.

En un segundo plano se sitúa el llamado Plan, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la falta de claridad regulatoria, un elemento que, en numerosas ocasiones, hace que las empresas españolas desistan en su expansión fuera de las fronteras de la Unión Europea. Para evitar este habitual rechazo, y gracias a Navigator Global, Santander proporciona planes personalizados para gestionar la regulación, los costes y la logística de esa salida al exterior.

Por último, Connect, referido a que la nueva plataforma, a través del conocimiento y la experiencia de más de 300 proveedores verificados y de una red de más de 10.000 conexiones globales, conecta a las empresas con clientes y distribuidores fiables y, también, con el apoyo financiero más adecuado para dar el salto al mercado internacional.

Con el lanzamiento de Navigator Global, Santander refuerza su decidida apuesta por el desarrollo de capacidades digitales en el ámbito del negocio internacional, complementando su oferta de financiación, servicios de tesorería, gestión de divisas y acompañamiento especializado a empresas en sus operaciones exteriores.