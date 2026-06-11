SpaceX sale a Bolsa: Elon Musk crea riqueza mientras Sánchez la dilapida

Este viernes SpaceX protagonizará la mayor salida a Bolsa de la historia. La compañía fundada por Elon Musk prevé captar cerca de 75.000 millones de dólares mediante la colocación de más de 555 millones de acciones, según ha anunciado la propia empresa. La cotización de las acciones de la firma espacial se realizará en el mercado Nasdaq de Nueva York —así como en Texas— bajo el símbolo de cotización SPCX. Por ello, en Con Ánimo de Lucro hemos querido analizar los detalles de la operación, profundizando en los fundamentos del modelo de negocio de la empresa.

SpaceX es el contratista comercial más grande de la NASA, y el Gobierno de EEUU ha externalizado parte de su actividad espacial hacia la empresa, lo que crea "un vínculo inextricable entre las prioridades de gasto federal y el negocio" de Musk, según Jefferies. Sus tres principales segmentos de negocio son el de conectividad, que abarca los satélites Starlink; el del espacio, que se refiere a las naves Starship o Falcon y sus lanzamientos; y la IA, que incluye centros de datos y tecnologías.

Aun así, en 2025 tuvo una pérdida neta de 4.937 millones de dólares y una facturación de 18.674 millones, cifras que contrastan con las de titanes tecnológicos como Meta, que ese mismo año ganó 60.000 millones. Así las cosas, contamos con el economista Ignacio Moncada, el asesor José María Luna y Juan Gómez Bada, de Advantage Capital, que detallan la estructura de la empresa y analizan las cuentas de la compañía.

Del mismo modo, y dadas las críticas procedentes de la izquierda política y mediática, en Con Ánimo de Lucro hemos querido aprovechar la ocasión para explicar en qué consiste realmente la riqueza y cuál es el proceso por el que se crea. Así, incidimos en las diferencias existentes entre la renta y la riqueza patrimonial y, al mismo tiempo, detallamos cuál es el papel fundamental que cumple el empresario dentro de la sociedad.

Finalmente, con ayuda de Juan Gómez Bada, de Advantage Capital, comparamos la viabilidad de SpaceX frente a Tesla a través de tres criterios de inversión esenciales: alineación de intereses, solidez del modelo de negocio y precio razonable. De este modo, el analista justifica por qué Tesla forma parte de la cartera de inversión de la gestora, mientras que SpaceX queda por el momento descartada de su estrategia.