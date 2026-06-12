Deirdre McCloskey desmonta los mitos de la izquierda: "Los esclavos no innovan, las personas libres sí"

La economista e historiadora Deirdre McCloskey se encuentra en España estos días para recoger el Premio Juan de Mariana 2026. Autora de numerosos libros y varios centenares de artículos académicos, McCloskey es una de las grandes referentes del liberalismo a nivel mundial. En Libre Mercado hemos tenido el privilegio de poder hablar con ella durante su visita a Madrid, donde además ha impartido clases y conferencias a los alumnos de la Universidad Francisco Marroquín.

P: Hablemos sobre el capitalismo. Muchos liberales, por ejemplo los austríacos, consideran que el valor más importante del capitalismo es la acumulación de capital. Pero usted explicó que lo más importante son los valores y las ideas.

R: Sí, lo sé, y de hecho, los austríacos tienen una visión más acertada en este punto que el resto de la profesión económica. Pero los economistas han creído, desde Adam Smith, e incluso antes, que la acumulación de capital es lo que nos hizo ricos: tener edificios, capital humano, etc. Pero eso no es lo que nos hizo ricos. Lo que nos hizo ricos fue la innovación, y la innovación surge de las nuevas ideas. Y las nuevas ideas surgen del liberalismo, de una sociedad libre. Los esclavos no innovan; las personas libres sí, en conversaciones reales, ya sea en su propia mente o con otras personas. Creo que se puede demostrar científica e históricamente que es la libertad, no la ciencia, la que creó el mundo moderno. Si bien la ciencia es muy valiosa y beneficiosa, no se habría convertido en la ciencia moderna sin el liberalismo.

P: Respecto a los austríacos y las diferencias metodológicas que existen frente a los neoclásicos, ¿considera que esa visión de la economía, la de Keynes y la escuela de Chicago, frente a la economía austríaca, afecta de alguna manera a la aproximación que la sociedad tiene hacia la realidad económica?

R: El peligro, especialmente en el keynesianismo, es que las matemáticas y la estadística son consideradas como un instrumento de ingeniería social. Creen que si hacemos bien las matemáticas podemos ajustar todo. Eso es lo que piensan. La Escuela de Chicago se sitúa a medio camino entre los austríacos y los keynesianos, ya que cree en las matemáticas, pero no creen que nos permitan predecir la economía y gestionarla. Esa es la gran diferencia. Son modestos respecto a conocer el futuro.

P: En su obra profundiza sobre valores que explican la prosperidad económica y me gustaría preguntarle cuáles son esos valores y cómo se manifestaron históricamente.

R: Bueno, siempre han existido. Todas las sociedades humanas valoran el coraje, el amor, la templanza, la justicia, la fe, la esperanza y, de hecho, otras formas de amor. Así que no es que hayan cambiado las virtudes que admiran los humanos. Lo que cambió fue su aplicación a la sociedad comercial. Y no tanto el uso que la burguesía hizo de estas virtudes, sino la actitud del resto de la sociedad hacia la burguesía. Eso fue lo que cambió. Yo lo llamo la revalorización burguesa. Eso propició el liberalismo en la economía y fue una gran fuerza para la innovación en el mundo moderno.

P: ¿Qué país considera que hoy en día sea el gran ejemplo para el liberalismo?

R: Suiza. Allí la gente tiene libertad para hacer lo que quiera. Hay mucha fragmentación del gobierno en los cantones, lo cual es un muy buen modelo político. Y los cantones son bastante independientes. Pueden hacer lo que quieran. Además, existe una tradición liberal en Suiza, por eso está entre los países más ricos del mundo. Suiza es un muy buen ejemplo. Diría que la Irlanda moderna también lo es. Estados Unidos, sin duda, continúa siéndolo. Costa Rica, por supuesto. Espero que también pueda llegar a serlo Argentina. Luego hay otros países parcialmente liberales, como Singapur, que es una tiranía en la que, aunque es muy rica, no hay libertad de expresión.

P: Y si el liberalismo es la razón de la prosperidad, ¿por qué esa filosofía siempre ha tenido tan mala prensa?

R: Bueno, se tienen ideas muy equivocadas sobre la historia. Una vez escribí un pequeño ensayo, que está en mi nuevo libro, que espero se traduzca pronto al español, donde analizo todos los mitos de la izquierda y la derecha sobre la historia del liberalismo y la economía libre de finales del siglo XIX y principios del XX. Son ideas descabelladas. Y, aun así, la gente sigue creyendo en ellas. Piensan que la jornada de ocho horas, por ejemplo, fue gracias al Gobierno. No, no fue así. Fue causada por el aumento de los ingresos de los trabajadores, que no querían trabajar 70 horas a la semana y eran lo suficientemente prósperos como para dejar los trabajos que les obligaban a trabajar 70 horas y buscar otros que no. Así fue como se convirtió en ley, pero no era necesario. Fue el acuerdo salarial el que cambió cuando la gente mejoró su situación económica.

P: En otro orden de cosas, me gustaría preguntarle también por la tradición liberal en España, porque este premio lleva el nombre de Juan de Mariana, teólogo nacido en Talavera de la Reina. Además, hoy el Papa está en Madrid. ¿Por qué parece que el liberalismo ha sido más popular en los países anglosajones, como Reino Unido o Estados Unidos, que en España?

R: No estoy tan segura de que eso sea cierto. Como dije, España fue el tercer país en permitir el matrimonio homosexual. Y Gran Bretaña se opuso ferozmente. Gran Bretaña, la tierra de nuestras primeras libertades, se opuso hasta el final. Gran Bretaña no permitía que una mujer trans cambiara su nombre o cambiara el pasaporte para que dijera F en lugar de M. Esto es una locura. En Estados Unidos pude cambiar mi pasaporte. ¿Y por qué no? ¿Qué interés tiene el Estado? Así que había un gran iliberalismo en Gran Bretaña. Sí es cierto que la historia de España ha sido más estatista, pero actualmente no estoy tan segura de que sean menos liberales que los británicos.

P: Algunos pensadores afirman que existen dos tradiciones diferentes dentro del liberalismo: una tradición más conservadora y otra más "woke".

R: Estoy de acuerdo, y soy woke. Estoy a favor de tratar a las personas con respeto, y si eso significa usar los pronombres correctos cuando hablas con una mujer trans, creo que es apropiado. No quiero que el Estado se involucre. No quiero que el gobierno venga y diga: "Oh, la llamaste 'él'. Vas a la cárcel". No, eso es ridículo. No soy conservadora, nunca lo he sido. No obstante, hay algunos conservadores a los que admiro. Por ejemplo, Edmund Burke.

P: Pero, siguiendo con el tema de la religión, ¿existe alguna relación entre el catolicismo y el liberalismo?

R: Sí. He escrito un libro sobre ello, pero no está publicado. Es un libro sobre economía y teología, especialmente teología protestante. Se trata de un intento de que los protestantes, especialmente los teólogos protestantes, dialoguen con los defensores del libre mercado. El problema es que se odian entre sí. No tanto los teólogos católicos. Los teólogos católicos tienen la doctrina social católica, que no es para nada una cosa absurda: es una reflexión seria sobre la economía. Mientras, los teólogos protestantes no tienen una guía sobre cómo abordarla.

P: Además de por la concepción del individuo...

R: Sí, la concepción del individuo como el alma individual.

P: También por la concepción de los derechos naturales. Francisco de Vitoria, teólogo español, enfatizó la importancia de los derechos naturales de cada persona.

R: Esa es su teoría. Se remonta a Santo Tomás y se relaciona con los derechos naturales. Pero yo no estoy de acuerdo con los derechos naturales. No creo que sea el camino correcto. No obstante, por otro lado, respeto su seriedad al reflexionar sobre la economía. De hecho, lo que resulta chocante en el ámbito protestante es que los teólogos tengan convicciones sobre la economía, pero no muestren ningún interés en aprender sobre ella. Y luego, por otra parte, mis amigos defensores del libre mercado son ateos. Eso es igual de absurdo. Creo que, contrariamente al histórico sentimiento contrario al mercado que ha existido entre los cristianos, las religiones del mundo, incluyendo el hinduismo, el budismo, el judaísmo y el islam, están más en favor del capitalismo que el cristianismo occidental. La retórica más feroz contra el mercado, el capitalismo y la burguesía proviene del cristianismo occidental. Y, sin embargo, es allí donde se desarrolló el mundo moderno. Es una especie de paradoja.

P: ¿Cuál es, en su opinión, la idea más errónea y la más positiva de la historia, tanto en el ámbito político como en el económico?

R: Es una buena pregunta. La idea más errónea de la historia es el socialismo, el nacionalismo y el sindicalismo, tres éxitos de los intentos del siglo XIX por encontrar alternativas al liberalismo, teorizados en el siglo XIX y luego puestos en práctica. Si te gustan esas ideas, te gustará el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

P: ¿Y la idea más positiva?

R: La idea más positiva es el liberalismo.

P: Pero uno de los valores del liberalismo concretamente...

R: Veamos, ¿cuál es el más fundamental? Quizás esa actitud de dejar a la gente en paz. Mi abuela lo expresaba muy bien. No era liberal, era conservadora, pero tenía un pequeño proverbio que repetía constantemente. Ella se crió en la década de 1890 y principios de la de 1900. En su pueblo de Indiana todavía había caballos antes de la llegada del automóvil. La regla era: haz lo que quieras, pero no asustes a los caballos. Y ese es un valor fundamental y bastante sensato del liberalismo. Si quieres ser gay, si quieres cultivar manzanas cuando otros cultivan maíz, adelante, haz lo que quieras. Pero no asustes a los caballos. No hagas cosas graves que perjudiquen a los demás. Y la imagen mental es: no detones un cartucho de dinamita en la plaza del pueblo y hagas que los caballos salgan corriendo en todas direcciones y se desate el caos. Haz lo que quieras, pero no asustes a los caballos.

P: ¿Cuál es el autor o el libro que más le influyó?

R: Bueno, uno de los grandes libros es Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Me influyó mucho porque estaba escapando del socialismo.

P: Era marxista.

R: Sí, era marxista, un marxista un tanto informal. Pensaba que la historia es la historia de la lucha de clases, lo cual es erróneo, históricamente erróneo.

P: Creía también en lo de las condiciones materiales...

R: Sí, creía que las ideas surgen de las condiciones materiales. Creía que el capitalismo estaba condenado. Creía que el socialismo era un sistema mejor.

P: ¿Y cómo cambió de opinión?

R: Poco a poco. Me llevó más tiempo escapar del socialismo que dejar de fumar. Bueno, no, me llevó más tiempo dejar de fumar, unos 10 años, y dejar el socialismo, otros 10 años. Luego cambiar de género me llevó tres años. ¡Fue más fácil! Los dos cambios de los que hablo fueron muy difíciles porque quería ayudar a los pobres. Por eso me dediqué a la economía. Pero cambié mi opinión sobre cómo ayudar a los pobres.

P: Sobre los medios.

R: Efectivamente, sobre los medios.

P: Dice que el liberalismo es algo natural en los seres humanos, pero el tribalismo y el colectivismo también.

R: Ese es el problema. Ambos son naturales. Venimos de cientos, incluso millones de años, como cazadores-recolectores. Los homínidos pre-Homo sapiens eran cazadores-recolectores. Y nosotros también lo fuimos hasta hace muy poco, cuando surgió la agricultura. Eso lo cambió todo. La agricultura. Es lo único que Rousseau dijo que es correcto. Cuando éramos cazadores-recolectores no había amos. En cambio, en el tribalismo sí los hay.

P: La última pregunta: ¿cuál es el futuro del liberalismo?

R: Creo que es el futuro de la humanidad. No creo que haya ninguna duda, porque el genio ya salió de la botella. A la gente le gusta ser libre, no les gustan las tiranías. Les gusta lo que reciben del Estado, y esa es la tentación de aceptar un Estado cada vez más grande, porque nos da más y más cosas. Tiene que quitártelo a ti para dármelo a mí, y quitármelo a mí para dártelo a ti, lo cual es un poco infantil. Pero bueno, siempre existe esa tentación en cada elección. De hecho, hay también una competencia entre los políticos por ver quién te va a dar más cosas. Creo que es muy indigno. No preguntan quién te va a dar más libertad para ser adulto y labrarte tu propio camino en el mundo. No, la pregunta siempre es quién me va a dar más subsidios. Pero, en definitiva, creo que la libertad triunfará.

P: Luchemos por ello.

R: No, no hay que luchar. No quiero matar a nadie. Quiero convencerlos. Y es a través de vosotros que se produce esta persuasión. Los periodistas son los grandes héroes del mundo moderno. Sois quienes podéis salvar el mundo, no un grupo de profesores como yo. Así que adelante.