Descontrol en el vapeo: el sector denuncia que el 40% de las ventas escapan al mercado regulado

Los canales de acceso se han convertido en el principal problema del vapeo. Mientras que la Unión Europea apunta al producto, el sector pide una regulación más eficaz que impida el acceso de los menores a estos productos, sobre todo cuando proliferan puntos de venta ajenos al circuito regulado.

El caso de un joven británico fallecido en España tras haber utilizado un aceite de vapeo falsificado demuestra los riesgos que existen en torno a la venta de productos cuyo origen y composición no se controlan. A pesar de que no hay una causa oficial confirmada, el contexto apuntaría a la posibilidad de que fuese un producto adquirido fuera de los canales regulados.

El problema de los canales no regulados

Además, no se trataría de un fenómeno aislado. Según diversos análisis del mercado europeo, hay una creciente proliferación de productos ilegales. Su volumen sería tal que estos escapan al control regulatorio. En el caso de España, el sector sitúa el problema en niveles elevados por la falta de supervisión administrativa. Es más, desde la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) defienden que cerca del 40% de los vapeadores vendidos son ilegales.

Parte del problema se debe a que estos productos pueden encontrarse en canales donde no hay ningún control, como en marketplaces en línea. En estos particularmente no hay verificación efectiva de edad ni control sobre el origen. Con todo, esta situación amplía el riesgo para los menores.

Por ese motivo, alertan de que el gran problema es el canal de venta. En dichos canales se pueden hallar aceites falsificados o manipulados que, lógicamente, no pasan por el cauce de control del mercado regulado, cuyas exigencias sanitarias y de control permiten un uso seguro.

Así las cosas, la exposición de estos productos sin garantía en mercados no regulados implica un riesgo, por lo que el control, la exclusión del circuito ilegal y el refuerzo de las medidas sobre los canales son necesarias para atajar el problema.