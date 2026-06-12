El desastre de la Ley de Vivienda que habríamos evitado si Isabel Rodríguez supiera de economía

Había una vez un Gobierno que prometió resolver el problema de la vivienda. Aprobó una ley con nombre rimbombante —por el derecho a la vivienda— y la vendió como el escudo de los inquilinos frente a los caseros codiciosos. Tres años después, los datos no mienten: la ley no solo no ha funcionado, sino que ha hecho exactamente lo contrario de lo que prometía. Y quienes más lo están pagando son los que menos pueden permitírselo.

Lo dice un informe de Fedea firmado por Fernando Pinto, de la Universidad Rey Juan Carlos, publicado este mismo junio. No es un panfleto ideológico. Son datos del mercado del alquiler contrastados territorialmente, con la ventaja metodológica de que la ley solo se ha aplicado de verdad en Cataluña, lo que permite comparar qué ocurre donde se aplica y qué ocurre donde no. El resultado es una lección magistral sobre por qué los controles de precios no funcionan, aunque los políticos lleven décadas fingiendo que sí.

En Barcelona, el precio del alquiler ha subido menos que en Madrid. Bravo. Aplausos. Primer objetivo cumplido. Ahora viene la letra pequeña que el Gobierno prefiere no leer: la oferta de pisos en alquiler ha caído un 22% en Barcelona, mientras en Madrid ha subido casi un 4%. Y la presión de la demanda ha llegado a 462 solicitudes por anuncio en Barcelona, frente a 103 en Madrid. Cuatro veces y media más competencia por un piso. Cuatro veces y media más difícil encontrar dónde vivir.

¿Entienden lo que significa eso para un joven que busca su primer alquiler? ¿O para una familia humilde que necesita cambiar de casa? El precio nominalmente más bajo no sirve de nada si el piso simplemente no está disponible, si hay cuatrocientas personas delante en la cola, si el propietario puede elegir al inquilino más solvente. La regulación no elimina el racionamiento: lo desplaza desde el precio hasta la arbitrariedad del arrendador. Y en ese juego, los vulnerables siempre pierden.

Lo llamaron ley por el derecho a la vivienda. Deberían haberla llamado ley para que no haya vivienda disponible. Porque eso es, con precisión milimétrica, lo que ha conseguido.