El IPC se enquista en el 3,2% mientras y la inflación subyacente sube al 3%

La inflación sigue amenazando nuestra economía y el poder adquisitivo de los españoles, que ven cómo la capacidad de compra de cada unidad monetaria va disminuyendo progresivamente. De hecho, aunque estadísticamente el IPC no varíe o, en algunos meses, decrezca, los precios siguen subiendo, puesto que dicho indicador mide únicamente la variación anual. Dicho de otro modo: si el IPC se mantiene o disminuye es muestra de que los precios suben a menor ritmo –pero siguen subiendo–.

Así las cosas, según los datos publicados este viernes por el INE, el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en mayo su tasa interanual en el 3,2%, el mismo nivel registrado en abril, y suma ya tres meses consecutivos por encima del 3%. Esta cifra coincide con la estimación adelantada a finales del pasado mes.

Lo cierto es que la evolución de los precios estuvo marcada por comportamientos diferentes según los grupos de consumo. Concretamente, según el INE, el principal impulso al alza procedió del transporte, especialmente por el incremento de los precios del transporte aéreo de pasajeros, así como de las actividades recreativas, deportivas y culturales, donde influyó la evolución de los paquetes turísticos. De hecho, el encarecimiento de los billetes de avión tuvo un impacto relevante en la tasa general de inflación.

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Por el contrario, la moderación observada en algunos productos de alimentación y en los artículos de vestido y calzado ayudó a compensar parcialmente esas subidas. En el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación interanual se situó en el 2,2%, lo que supone una reducción de cuatro décimas respecto a abril. El INE atribuye esta evolución principalmente al comportamiento de las frutas y de las hortalizas, legumbres y patatas.

En cualquier caso, lo cierto es que, en este contexto, la tasa de inflación subyacente, que excluye el impacto de los precios de la energía y los alimentos, alcanzó en mayo el 3%, una décima más de lo que había avanzado inicialmente el organismo estadístico y dos décimas por encima del nivel registrado en abril.

Con todo, en términos mensuales el IPC registró un incremento del 0,1% respecto a abril. De este modo, aunque los precios continuaron aumentando, el avance fue más moderado que el observado el mes anterior, cuando la subida mensual fue del 0,4%. Sin embargo, lo cierto es que, con este resultado, la inflación mensual acumula ya cuatro meses consecutivos de incrementos.