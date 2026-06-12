Elon Musk abre la sesión en Wall Street: "SpaceX se trata de sacar la ficción de la ciencia ficción"

SpaceX comenzó este viernes a cotizar en el Nasdaq después de protagonizar la mayor oferta pública inicial (OPV) registrada hasta la fecha. La compañía fundada por Elon Musk fijó el precio de sus acciones en 135 dólares y alcanzó una valoración de 1,77 billones de dólares antes del inicio de la negociación, en una operación con la que prevé captar inicialmente 75.000 millones de dólares.

Lo curioso de la sesión de este viernes es que el propio Elon Musk ha sido el encargado de tocar la campana que marca el inicio de la sesión bursátil en el mercado tecnológico estadounidense. Durante su intervención, ha recordado que los comienzos de la empresa y ha defendido el papel de SpaceX en el desarrollo de la exploración espacial y de futuras misiones destinadas a impulsar la vida multiplanetaria.

"Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!", ha reconocido Musk, para quien el proyecto tenía "menos del 10% de posibilidades de éxito", aunque ha defendido la importancia de intentarlo a pesar de todo. En este sentido, ha comentado que "si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial".

Con todo, Musk ha asegurado que "SpaceX se trata de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante". En este sentido, ha destacado que el proyecto tiene por objeto trabajar por "un futuro para todos".

La mayor salida a bolsa

Durante el acto celebrado en el Nasdaq, Elon Musk ha hecho referencia a los orígenes de la compañía, que comenzó su actividad en instalaciones modestas antes de convertirse en una de las principales empresas del sector aeroespacial. "Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!", ha afirmado el empresario, que reconoció que cuando puso en marcha el proyecto consideraba que tenía menos de un 10% de posibilidades de éxito.

A pesar de ello, ha defendido la necesidad de asumir riesgos para desarrollar nuevas capacidades en el ámbito espacial. Según ha explicado, la creación de empresas capaces de expandir la actividad humana fuera de la Tierra resulta fundamental para avanzar hacia una civilización con presencia más allá de un único planeta.

Del mismo modo, Musk también ha relacionado esta visión con las ideas que inspiraron buena parte de la ciencia ficción moderna. Según el magnate, SpaceX busca convertir en realidad algunas de las tecnologías y escenarios que durante décadas solo existieron en libros, películas y series.