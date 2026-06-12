La falta de suministro eléctrico da la estocada final a la vivienda: ¿por qué quedan las promociones en el aire?

La crisis del mercado de la vivienda se agrava en España. A una oferta completamente asfixiada, y que no es capaz de cubrir la creciente demanda, se le suma otro contratiempo: la falta de suministro eléctrico.

Este nuevo obstáculo está poniendo en jaque numerosos proyectos inmobiliarios a lo largo de todo el país. Diferentes patronales empresariales (desde eléctricas hasta promotoras), así como representantes políticos de los diversos territorios afectados han denunciado esta situación.

El origen de este problema no está en la capacidad de generación de energía de nuestro país, sino en el transporte (que depende de REE y lleva electricidad a muy alta tensión) y en la distribución (que depende de las eléctricas y lleva la energía a los hogares a cambio de una remuneración estatal).

¿Por qué no hay luz suficiente?

Para la directora de regulación de la patronal eléctrica Aelec, Marta Castro, la saturación de determinados nudos de la red eléctrica es consecuencia de "varios factores concurrentes: el fuerte incremento de las solicitudes de acceso y conexión en los últimos años, una planificación con elevados retrasos para dar respuesta al crecimiento de la demanda y a las necesidades de refuerzo de las redes de distribución, y una regulación que limita la inversión en infraestructuras eléctricas", tal y como explica Castro a Libre Mercado. Cuando Castro dice que la regulación limita la inversión, se refiere a que consideran insuficiente y poco rentable la remuneración que reciben por parte del Estado por mantener y operar las redes.

Tal y como muestra el siguiente gráfico de Aelec, numerosas provincias de España tienen más del 90% de los nudos de la red de distribución saturados, y muchas llegan al 100%, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica al sistema. Compañías como Endesa, EDP o Iberdrola forman parte de Aelec.

Ante esta situación, nuestro país se está viendo obligado a rechazar los proyectos que plantean numerosas compañías de diferentes sectores. Industria, centros de datos y ... vivienda.

El caso de la vivienda es todavía más grave porque dar la espalda a un proyecto inmobiliario implica contraer la oferta de un bien cuyo precio no ha parado de encarecerse a causa de su propia escasez. El año pasado, el Banco de España calculó que el mercado nacional acumulaba un déficit de 700.000 viviendas y otros informes apuntan a que a medio plazo serán necesarios un millón de inmuebles. Por tanto, es de extrema urgencia facilitar la salida de vivienda al mercado (y no al contrario).

Eso sí, la versión del Gobierno es distinta a la de Aelec. "No hay saturación de las redes. Hay un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos" señaló el Ministerio de Transición Ecológica hace unos meses.

Si empiezan las grúas, la luz está garantizada

En la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) también existe preocupación por este asunto. La situación ha cambiado tanto, que su presidenta, Carolina Roca, explica a LM que "hace unos años, el acceso a la electricidad no era un elemento a tener en cuenta en la compra de su suelo, y ahora, es un elemento diferenciador". La experta aclara que, "cuando hablamos de proyectos bloqueados por falta de suministro eléctrico, siempre se hace "en la fase de transformación de suelo rústico a solar". Para evitar confusiones, Roca aclara que "cuando las grúas ya han empezado a construir, la luz está garantizada".

Antes de empezar a construir, los promotores tienen que identificar el suelo donde van a hacerlo. "Comenzamos a elaborar un plan parcial que requiere la solicitud de accesos por carretera, agua, vertidos, residuos y, por supuesto, electricidad (con subestaciones, tendido eléctrico etc)" cuenta Roca. "Es en esa solicitud de reserva de potencia cuando los proyectos se quedan bloqueados, por ejemplo, porque esas reservas de potencia tienen una caducidad de 5 años. Sin embargo, puede darse el caso de que una denuncia de una asociación ecologista nos alargue el proceso, y como nuestra concesión de potencia caduca, se la dan a otro proyecto. Esto implica que la promoción queda en el aire" relata.

Esta situación hace que "nos podamos encontrar con un escenario en un desarrollo urbanístico con toda la inversión hecha, donde tengamos las calles, los bordillos, el saneamiento…. pero no tengamos luz. Es un coste oportunidad que no nos podemos permitir", lamenta Roca.

La presidenta de Asprima será una de las participantes del próximo Urbaforo Madrid del 16 de junio, una jornada de alto nivel sobre urbanismo, suelo y vivienda en la Comunidad de Madrid organizada por Libertad Digital.

Entre la larga lista de invitados que acudirán al encuentro está el viceconsejero de Medioambiente, Agricultura y Ordenación de Territorio, Rafael García González, que ha avisado de que hay "116.000 viviendas en juego por esta problemática en el sureste de la región, como las situadas en Valdecarros o Los Berrocales. En el sureste "están los grandes desarrollos inmobiliarios futuros de Madrid y los podemos perder, al igual que muchos proyectos industriales, como centros de datos, que quieren instalarse o ampliarse en la región" avisa.

García también ha criticado que los planes quinquenales del Gobierno en materia energética no se hayan adaptado a la realidad del mercado. Por ejemplo, "no se han adaptado a que ahora somos capaces de construir más rápido que cuando empezamos los proyectos, pero la espera es la misma. Por eso, a través de nuestra Ley del Suelo hemos establecido que no es necesario tener los suministros adjudicados para empezar las actuaciones". El alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez Agraz, que también asistirá al acto, también se ha quejado de esta problemática.

Así, a la subida del precio de los materiales, a las vacantes sin cubrir del sector de la construcción, a las bajas por enfermedad, al aumento de los costes laborales y a la lista infinita de trabas administrativas a las que se enfrentan promotores y constructores se le suma este nuevo palo en la rueda. El Gobierno todavía tiene en marcha la Planificación Eléctrica hasta 2030.