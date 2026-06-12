La lección de Federico sobre la inflación, Juan de Mariana y el bastardeamiento de la moneda

Que la inflación es perjudicial para la economía es una realidad que ya fue expuesta con claridad a principios del siglo XVII por el Padre Juan de Mariana. Así lo ha recordado Federico Jiménez Losantos en un breve comentario durante su editorial en Es la Mañana de Federico.

El jesuita fue encarcelado por denunciar estas prácticas en su breve tratado titulado De Monetae, que forma parte de su obra De Rege et Regis Institutione. En este texto, explicaba con detalle el fenómeno del bastardeamiento de la moneda, que consistía en reducir la cantidad de oro o metal precioso para acuñar más piezas con las que financiar las guerras y los gastos personales de los reyes.

Como consecuencia de esta devaluación, la moneda perdía valor y los ciudadanos sufrían una rápida pérdida de poder adquisitivo, traduciéndose directamente en hambre. Federico recuerda también que los teólogos de la Escuela de Salamanca definieron este fenómeno inflacionario como una forma de robar a los más pobres, puesto que su dinero pasaba a valer repentinamente la mitad.