Las empresas españolas aceleran la adopción de gemelos digitales para impulsar eficiencia y sostenibilidad

Según datos de IDC, más del 40% de las grandes compañías industriales europeas prevé incorporar tecnologías de gemelos digitales en los próximos años para mejorar procesos, reducir costes de mantenimiento y optimizar el uso de recursos.

Una tendencia que también analizan desde MarketsandMarkets, donde estiman que el mercado global superará los 110.000 millones de dólares antes de 2028, frente a los cerca de 17.000 millones registrados en 2023. En España, compañías como Fluidra, Serveo, Iberdrola o Indra utilizan esta tecnología para mejorar la eficiencia operativa, optimizar el mantenimiento y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.

Así, Iberdrola aplica estas soluciones en instalaciones renovables y redes eléctricas para crear réplicas virtuales capaces de integrar información operativa, datos de sensores y modelos predictivos. En el terreno, la compañía ya desarrolla proyectos como RENOTWIN, una iniciativa basada en metodología BIM y gemelos digitales aplicada a un parque eólico en Álava y una central hidroeléctrica en Guipúzcoa para optimizar costes de inversión y reducir la huella de carbono en todas las fases de desarrollo y operación.

También con el foco puesto en la sostenibilidad y el ahorro, Fluidra anunciaba recientemente la compra de Datapool, una plataforma de gemelo digital que permite gestionar las piscinas a partir de datos fiables y en tiempo real. Una tecnología que posibilita reducir entre un 10% y un 25% los costes operativos optimizando el consumo de agua y energía sin necesidad de realizar obras.

La aplicación de esta tecnología también se extiende a las infraestructuras. Serveo emplea gemelos digitales para gestionar activos complejos mediante la integración de sensores IoT, modelos BIM y datos operativos en tiempo real. Según explica la compañía en su web, la implantación de gemelos digitales genera una reducción de costes operativos en diversos frentes. Al evitar paradas imprevistas, reducir intervenciones innecesarias y optimizar el uso de recursos, estas herramientas pueden generar ahorros de hasta un 30%.

Por su parte, Indra promueve el uso de gemelos digitales en sus soluciones para la movilidad de infraestructuras inteligentes y sistemas de transporte. En concreto, impulsan su aplicación como una de las herramientas tecnológicas de última generación para la digitalización y gestión eficiente de los recursos, recrear escenarios operativos, simular incidentes y apoyar la formación y el entrenamiento de operadores, contribuyendo a optimizar las labores de mantenimiento, mejorar la eficiencia en la gestión de las infraestructuras y reforzar la seguridad de los usuarios.