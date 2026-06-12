Un informe sobre absentismo desmonta a la izquierda: los trabajadores faltan más por apatía que por sobrecarga

La retórica propia de la izquierda en contra de los empresarios centra sus críticas en la presunta explotación a la que estarían sometiendo a sus trabajadores. De este modo, la izquierda política y mediática denuncia las condiciones de trabajo y los bajos sueldos, haciendo responsable únicamente al empresario. Sin embargo, en muchas ocasiones todo ello es consecuencia de la regulación y el intervencionismo, que introducen incentivos perversos en el mercado.

Asimismo, no podemos ignorar tampoco que, por su parte, los empresarios asumen grandes costes derivados de la contratación. En España especialmente, donde los impuestos asociados a la actividad empresarial, así como las propias cotizaciones que las compañías han de abonar, a quien más afectan es, precisamente, a los empleados.

Con todo, uno de los costes que internalizan las empresas es el que se deriva del absentismo laboral, un fenómeno que en los últimos años ha ido incrementándose como consecuencia de un sistema de incentivos y escaso control de las bajas. Al respecto, el primer Informe sobre el Estado de las Personas en la Empresa en España 2026, elaborado por la empresa Dathum, incide en que el aburrimiento y la falta de vinculación con el trabajo están más relacionados con el absentismo laboral que el estrés derivado de la sobrecarga.

Concretamente, el estudio identifica dos situaciones de riesgo diferenciadas dentro de las organizaciones: la denominada zona de "sufrimiento", asociada a la ansiedad y la sobrecarga laboral, y la zona de "vacío", vinculada al aburrimiento, la apatía y la pérdida de conexión con el proyecto profesional. Según los datos recogidos, esta última presenta una relación más intensa con el absentismo.

Así las cosas, el informe concluye que las personas situadas en la zona de vacío registran 17,8 veces más absentismo que quienes se encuentran en un entorno laboral considerado óptimo. En el caso de la zona de sufrimiento, la cifra es de 10 veces más absentismo.

Además, los investigadores observaron que la relación entre el estrés percibido y las ausencias es muy reducida. La correlación obtenida entre ambos factores fue de -0,09 sobre 100, mientras que la apatía alcanzó una correlación de 63,5 sobre 100, la más elevada de todas las variables analizadas.

Otro de los aspectos analizados por el informe es el reconocimiento profesional. Los resultados muestran que cuatro de cada diez trabajadores españoles se encuentran en una situación que los autores denominan de baja estima profesional. Este grupo está formado por personas que han dejado de percibir que su trabajo tiene relevancia o impacto dentro de la organización.

Por otro lado, el informe detecta un cambio en las prioridades de los trabajadores. Por primera vez, la motivación extrínseca, relacionada con aspectos como el salario o la estabilidad laboral, supera a la motivación intrínseca, vinculada al reto profesional, la autonomía o el desarrollo personal. Según los autores, este cambio refleja una tendencia hacia la búsqueda de seguridad en un contexto que una parte de los trabajadores percibe como incierto.