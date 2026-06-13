La falta de vivienda agrava la competencia por el alquiler entre los estudiantes universitarios

El precio de la vivienda no afecta únicamente a las familias o parejas que desean acceder a un inmueble y fundar un hogar. Cada año, miles de estudiantes llegan a las principales ciudades de España con motivo del inicio del curso universitario. El precio de la vivienda también es una gran preocupación para ellos, especialmente en el caso del alquiler, puesto que la mayoría de los estudiantes que llegan de fuera de la ciudad han de buscar un lugar donde alojarse durante el curso.

Precisamente, ya está en marcha la campaña de búsqueda de alojamiento para el próximo curso académico. En este sentido, la falta de vivienda, factor fundamental que explica el incremento de precios, impulsa además la competencia entre estudiantes, que han de pugnar por encontrar un inmueble para alojarse. Lejos de solucionarse, según los datos proporcionados en un informe publicado por HousingAnywhere este problema sigue agravándose.

Competencia por el alquiler

Según sus datos, plataforma especializada en alquiler para estudiantes, el número de personas que buscaron vivienda en España durante mayo aumentó un 18% respecto a abril y un 28% en comparación con el mismo mes de 2025. Precisamente, este incremento coincide con el inicio de la planificación del próximo año universitario por parte de estudiantes nacionales e internacionales.

Los datos reflejan una tendencia de anticipación cada vez más marcada entre quienes se desplazan para estudiar. A nivel europeo, las reservas realizadas a través de la plataforma crecieron un 30% durante mayo, mientras que el 44% de los estudiantes que reservaron alojamiento en ese mes lo hicieron para mudarse en agosto o septiembre, coincidiendo con el comienzo del nuevo curso académico.

Así las cosas, las principales ciudades universitarias españolas continúan siendo los destinos con mayor actividad en el mercado del alojamiento estudiantil. En este sentido, Madrid registró un aumento del 26% en las búsquedas durante mayo respecto al mes anterior, mientras que Barcelona alcanzó un crecimiento del 23%. Del mismo modo, otros destinos universitarios también experimentaron incrementos significativos como Málaga o Sevilla.

Concretamente, estos datos muestran que, aunque Madrid y Barcelona siguen concentrando una parte importante de la movilidad académica, la demanda de alojamiento se distribuye cada vez más entre diferentes ciudades con una oferta universitaria consolidada. Esta evolución coincide con el aumento de la movilidad de estudiantes tanto dentro de España como entre distintos países europeos.

Impacto del curso académico

El comportamiento registrado durante mayo confirma que el calendario académico sigue marcando los principales movimientos del mercado de alquiler para estudiantes. La concentración de reservas para mudanzas previstas entre agosto y septiembre refleja la importancia del periodo previo al inicio de las clases. La evolución observada en España se enmarca además en una tendencia que afecta a buena parte de Europa, donde el crecimiento de la movilidad estudiantil continúa impulsando la demanda de alojamiento temporal en las principales ciudades universitarias.