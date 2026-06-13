La paradoja de Sánchez: cae el paro pero los beneficiarios del IMV crecen un 840%

Desde que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se pusiera en marcha en junio de 2020, hemos asistido a un aumento progresivo del número de personas que se benefician de esta prestación, al mismo tiempo que el número de parados ha ido disminuyendo de forma continuada. Se produce así una paradoja: en la actualidad hay muchas más personas beneficiarias del IMV que en sus primeros meses de implantación, mientras que el número de parados es sustancialmente menor al que había a mediados de 2020. A continuación, analizamos los datos tanto del IMV como de la tasa de paro.

En primer lugar, vamos a observar cómo se ha ido reduciendo de forma progresiva tanto la tasa de paro como el número de parados:

Como vemos, si a mediados de 2020 había 3,72 millones de desempleados en España, en el primer trimestre de 2026 hubo 2,7 millones de parados, un millón menos de parados. También vemos como la tasa de paro ha caído, aunque aún sigue por encima del 10%.

Por otro lado, a continuación, podremos ver tanto el número de titulares como el número de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital desde su implantación en 2020 hasta el mes de mayo de 2026:

En el gráfico que aparece más arriba se pueden observar varios datos relevantes. Uno de ellos es que, entre agosto de 2020 y mayo de 2026, el número de titulares del IMV ha crecido un 903,32%, al pasar de 86.000 a 862.859 titulares. Asimismo, el número de beneficiarios ha aumentado un 839,84% en el mismo periodo, pasando de 280.000 a 2,63 millones de personas. Desde su implantación hasta mayo de 2026, el coste total del IMV ha ascendido a 20.831 millones de euros, siendo la nómina del mes de mayo de 2026 de 500,1 millones de euros, la cifra más alta de toda la historia.

Menos parados pero más beneficiarios del IMV

Así pues, vemos que, aunque el paro ha disminuido y hay menos personas en situación de desempleo, el IMV sigue llegando a cada vez más hogares y beneficiarios. Una de las posibles explicaciones es que, aunque hay menos parados, muchos de los empleos creados son de baja calidad y con remuneraciones insuficientes.

Esto permite que un número importante de personas trabajen (sobre todo a tiempo parcial) y, al mismo tiempo, sigan cumpliendo los requisitos para cobrar el IMV, ya que sus ingresos no son suficientes para salir del umbral de pobreza. Esto es lo que se conoce como "trabajadores pobres", un fenómeno sobre el que la izquierda ponía mucho énfasis antes de llegar al Gobierno.

¿Empleo pero de baja calidad e insuficiente?

Sea cual sea la explicación a este fenómeno, la realidad es que, según los datos del INE, cada vez hay menos parados al mismo tiempo que aumenta el número de personas que se benefician del Ingreso Mínimo Vital. En mayo se alcanzaron cifras récord, que con casi total seguridad serán superadas en junio.

En lugar de sacar pecho por los datos de empleo (con camisetas con el 22 a la espalda, como hace Pedro Sánchez), quizás el Gobierno debería analizar la calidad del empleo que se está creando, pues, a pesar de la bajada del paro, cada vez hay más gente que depende de un subsidio estatal para llegar a fin de mes.