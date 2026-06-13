Sánchez repartió 4.771 millones en 2025 a 6.717 asociaciones: UGT, CCOO y el PSOE son los grandes beneficiados

A principios del mes de julio del año pasado contábamos en este medio que el Gobierno de Pedro Sánchez había repartido un total de 4.952 millones de euros entre 6.196 asociaciones distintas en España. Este dato procedía del "Listado de Grandes Beneficiarios 2024" del Ministerio de Hacienda. Pues bien, ya podemos decir de forma oficial que en 2025 el Gobierno repartió 4.771 millones de euros a 6.717 asociaciones distintas. En este artículo te contamos más detalles.

Como decimos, en el año 2025 el Gobierno de España regaló 4.771 millones de euros a 6.717 organismos distintos en nuestro país. Este dato lo podemos encontrar en el documento recién publicado por el Ministerio de Hacienda que se denomina "Listado de Grandes Beneficiarios 2025", en la pestaña de "Asociaciones".

A continuación, mostramos una lista de las 25 asociaciones que más nos han sorprendido:

Fundación para la Universidad Abierta de Cataluña: 64,8 millones de euros.

Consejo Valenciano de Colegio de Abogados: 51,7 millones de euros.

Partido Popular: 22,7 millones de euros.

PSOE: 18,64 millones de euros.

Médicos del Mundo: 17,9 millones de euros.

Confederación Sindical de Comisiones Obreras: 13,5 millones de euros.

Unión General de Trabajadores de España (UGT): 13 millones de euros.

Fundación del Secretariado Gitano: 12,4 millones de euros .

Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem): 10,5 millones de euros.

Instituto de Estudios Catalanes: 8,9 millones de euros.

Movimiento por la Paz y el Desarme y la Libertad: 8,6 millones de euros.

Vox: 7,5 millones de euros .

Liga Profesional de Fútbol Femenino: 7,5 millones de euros.

Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango: 6,8 millones de euros.

Unión Sindical de Comisiones Obreras: 6 millones de euros.

Partido Socialista de Cataluña: 5,85 millones de euros.

UGT de Castilla y León: 5,6 millones de euros.

Asociación Mujeres en Zona de Conflicto: 4,46 millones de euros.

Unión Sindical de Madrid CCOO: 4,18 millones de euros.

UGT Madrid: 4 millones de euros.

UGT Cataluña: 3,9 millones de euros.

ERC: 2,5 millones de euros.

Junts per Cataluña: 2,18 millones de euros.

Federación de Mujeres progresistas: 1,7 millones de euros.

Podemos: 1,45 millones de euros.

Y así podríamos seguir hasta enumerar las ayudas recibidas por 6.717 organismos distintos.

Una de las cosas que más llama la atención es la elevada cantidad de ayudas recibidas por los sindicatos CCOO y UGT a través de sus distintas filiales y organizaciones territoriales. Si sumamos todas las subvenciones que figuran en la lista, CCOO recibió 39,43 millones de euros en 2025 y UGT percibió 39,62 millones. Al añadir las ayudas concedidas al resto de sindicatos (9,29 millones de euros), el total asciende a 88,34 millones de euros.

Los sindicatos y el PSOE de los más beneficiados

Hay que tener en cuenta que estas cifras sólo incluyen las ayudas iguales o superiores a 100.000 euros, por lo que la cantidad real percibida por los sindicatos podría ser aún mayor. Por su parte, los distintos partidos políticos recibieron un total de 64,26 millones de euros, concentrando el PSOE el 38,1% de todas estas ayudas.

Así pues, vemos que más de 6.700 organismos e instituciones se han beneficiado de 4.771 millones de euros, mientras que en 2024 hubo 6.196 que se repartieron 4.952 millones de euros. Es decir, en dos años se han repartido casi 10.000 millones de euros en subvenciones.