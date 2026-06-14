Cataluña es la región que más ha incrementado el gasto por habitante

Con la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, mediante la cual el Gobierno prevé dotar de casi 160.000 millones de euros a las comunidades, surge de nuevo la cuestión sobre la deuda de los gobiernos autonómicos y la necesaria búsqueda de la estabilidad de las cuentas públicas. En este contexto, Fedea acaba de publicar un informe en el que profundiza en la evolución de los ingresos y gastos autonómicos, el saldo presupuestario del sector y su stock de deuda.

Cataluña, la más endeudada

A pesar de que el Gobierno quiera contentar a sus socios nacionalistas, lo cierto es que Cataluña es la región que más ha disparado el gasto por habitante. Así se pone de manifiesto en un informe elaborado por Fedea, donde se detalla que "el déficit presupuestario del conjunto de las comunidades autónomas se ha duplicado en 2025, situándose en el 0,39% del PIB frente al 0,20% de 2024". En este sentido, el organismo destaca también que "corrigiendo por el gasto atípico ligado a la DANA, el déficit presupuestario total ascendió al 0,30% del PIB agregado en 2025, con un ligero retroceso con respecto al 0,18% de 2024".

En consecuencia, Fedea denuncia que "las CCAA en su conjunto han incumplido el objetivo presupuestario del 0,1% del PIB". No obstante, el organismo también subraya que Navarra, País Vasco, Galicia, Baleares, Canarias, Asturias, Andalucía y Cantabria han cumplido el objetivo con un saldo presupuestario positivo, mientras que, en el extremo opuesto, Valencia, Murcia, Cataluña y La Rioja presentaron un déficit superior al medio punto de PIB.

En cualquier caso, resulta especialmente relevante que Fedea evidencia cómo Cataluña es la que más ha disparado el gasto por habitante. De este modo, de acuerdo con el organismo, "la mayor parte de las comunidades presentan perfiles de gasto similares a los agregados". De hecho, en el estudio se incide en que "pese al repunte registrado en los últimos años (...), la inversión de casi todas las comunidades autónomas está sensiblemente por debajo de donde estaba a principios de siglo".

Fedea

Precisamente, Fedea explica que, desde el año 2003, el gasto por habitante ha crecido un 53% hasta el año 2025. En segundo lugar se sitúa País Vasco, con un incremento del 50% desde principios de los años 2000. Por su parte, en el caso de Baleares el gasto no financiero por habitante se ha incrementado un 44% en este período. Asimismo, en Cantabria el gasto por habitante ha registrado un incremento del 28% desde 2003, mientras que en el caso de Andalucía el aumento ha sido del 27%.

Por otra parte, Fedea también explica que los indicadores de gasto total y especialmente de gasto corriente "muestran una evolución mucho más dinámica". Concretamente, el organismo señala que "el gasto corriente por habitante en 2025, neto de intereses y calculado a precios constantes, es superior en al menos un 34% al observado en 2003 en todas las autonomías, situándose en promedio un 43% por encima de esta referencia". De esta forma, destacan que "Cataluña, el País Vasco y Baleares son las comunidades en las que más ha crecido el gasto corriente por habitante durante el conjunto del período analizado".