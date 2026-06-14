La proletarización de la España de Sánchez: el número de trabajadores que cobran el SMI se ha triplicado

El peso del salario mínimo interprofesional (SMI) en el mercado laboral español se ha multiplicado por más de tres en apenas seis años. El porcentaje de asalariados que perciben un sueldo equivalente al salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 12,7% en 2024, lo que supone una transformación significativa de la estructura salarial española.

Un informe de la Fundación Civismo aporta estos datos y sostiene que esta evolución ha venido acompañada de efectos adversos sobre el empleo. En concreto, estima que las sucesivas subidas del SMI desde 2018 podrían haber contribuido a la destrucción de hasta 174.000 puestos de trabajo, principalmente por una menor creación de empleo y una ralentización de las nuevas contrataciones. Asimismo, señala que un 21% de las empresas reconoce haber reducido sus incorporaciones tras los últimos incrementos salariales.

El impacto en jóvenes y pequeñas empresas

De acuerdo con el estudio, la incidencia del salario mínimo ya no se limita a los trabajadores con menores ingresos. Hasta el 22,8% de los asalariados se sitúan en niveles salariales próximos al 125% del SMI, lo que refleja una creciente penetración de esta referencia en el conjunto del mercado laboral. Los jóvenes aparecen como uno de los colectivos más afectados, puesto que el 19,5% de los trabajadores de entre 16 y 25 años perciben salarios vinculados al mínimo legal.

El trabajo también pone el foco en las pequeñas empresas. Según sus cálculos, en los negocios con menos de diez empleados la probabilidad de mantener puestos de trabajo se reduce en 5,1 puntos porcentuales tras las subidas del SMI. Además, señala que durante los últimos cinco años han desaparecido más de 23.000 microempresas y que cada trabajador afectado por el salario mínimo supone para las compañías un coste adicional de 6.791 euros anuales respecto a la situación existente en 2018.

El informe vincula estos efectos a un problem estructural de productividad. Según sus datos, la productividad española se sitúa un 14% por debajo de la media de la Unión Europea, mientras que el salario mínimo, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, supera en más de un 10% la media comunitaria. A juicio de los autores, este desajuste genera tensiones crecientes sobre la competitividad empresarial y la capacidad de crecimiento de la economía española.

El estudio advierte igualmente de posibles efectos inflacionistas derivados de estas políticas salariales. En particular, estima que la subida aplicada en 2023 pudo contribuir aproximadamente en un punto porcentual adicional a la inflación en un contexto marcado por el estancamiento de la productividad. También observa un aumento de la rotación laboral en los contratos temporales, cuya tasa habría pasado del 3,84% al 4,32%, mientras que la probabilidad de que un contrato indefinido siga vigente un año después habría descendido del 52,5% al 48%.

Los autores concluyen que el fuerte incremento acumulado del SMI, que alcanza el 66% en términos nominales desde 2018, ha modificado profundamente el funcionamiento del mercado laboral español. Aunque la medida perseguía mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, consideran que su impacto sobre el empleo, la productividad y la supervivencia de las empresas ha sido negativo y que es precisa una evaluación más crítica antes de acometer nuevos incrementos.

150.000 empleos menos en 2023-2024

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado que la subida del SMI aplicada en 2024 provocó que dejaran de crearse entre 78.000 y 90.000 empleos. El trabajo en cuestión considera que el impacto fue superior al registrado tras las grandes subidas de 2019 y 2023, debido al creciente número de trabajadores afectados por el salario mínimo. Agregando los números de 2023 y 2024, el informe de la AIReF estima que las subidas del SMI aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez han destruido ya alrededor de 150.000 puestos de trabajo.