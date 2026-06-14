¿Qué hay detrás del récord de cotizantes extranjeros en España?

La regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez comienza a dar las primeras señales en las cifras oficiales de la afiliación de extranjeros.

Esta semana, el ministerio de Elma Saiz ha publicado los datos del número de cotizantes extranjeros, que alcanzó en mayo un nuevo récord y subió en 111.301 personas, un 3,43% más respecto al mes anterior. Este acelerón del número de cotizantes situó el número total en los 3.359.000.

Seguridad Social detalla que Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española y supera ya los 420.000 cotizantes (420.939). Le sigue Rumanía (355.087), Colombia (291.371), Venezuela (231.635), Italia (220.474), China (130.777), Perú (114.264) y Ucrania (83.049).

Si en el conjunto de la afiliación representan un 15% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros "resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social" explican. En Hostelería representan el 30,4% de los afiliados; en Agricultura, el 28,8%; en Construcción suponen el 25,1%;. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 44,22% y en el Agrario, el 42,4%.

Aunque estos sectores tienen actualmente un problema de vacantes sin cubrir, por lo que necesitan todavía más empleados dispuestos a trabajar, también hay que tener en cuenta que son sectores donde se pagan salarios más bajos. Por tanto, es pertinente el debate de cómo afectará en el presupuesto público la regularización, ya que consumirán más recursos (como el IMV) y la regularización tampoco está ligada a un contrato de trabajo.