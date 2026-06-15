Condenan a Burger King a pagar 15.000 euros a un empleado despedido por ver fútbol en el móvil

Un restaurante de Burger King en Galicia ha sido condenado a indemnizar a un trabajador con casi 15.000 euros (o a readmitirlo) tras despedirlo por motivos como trabajar con ropa deportiva o ver fútbol en su teléfono móvil, entre otros. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado el despido improcedente y ha condenado a la empresa a abonar al trabajador una indemnización de 14.997,71 euros.

El empleado estuvo trabajando para Burger King como gerente de restaurante desde el 9 de julio de 2017, mediante un contrato de trabajo indefinido y a jornada completa. Este empleado recibía una retribución mensual media de 1.906,71 euros brutos en la última anualidad, incluyendo la prorrata de las pagas extras. La sentencia se puede leer aquí.

La empresa lo despidió por ver el fútbol en el móvil y por trabajar con ropa deportiva, entre otros motivos

El día 12 de septiembre de 2024 la empresa le comunicó a Carlos Daniel su despido a través de una carta con efecto inmediato. En dicha carta la empresa le imputa las siguientes faltas:

"Incumplimiento en materia de uniformidad, EPIs y utilización de herramientas de trabajo preceptivas en manipulación de alimentos. El miércoles 25/07/2024 usted fue visto durante su turno de trabajo prestando servicios con sus deportivas personales (es decir, sin utilizar el calzado de seguridad correspondiente) y con pantalones cortos personales (es decir, sin cumplir las normas más elementales de uniformidad), además de que fue observado introduciendo carne en el broiler tocándola directamente con sus manos (sin usar las pinzas mecánicas preceptivas), quebrando así una de las normas más básicas de la manipulación de alimentos".

" Abandono de su puesto de trabajo para ver un partido de fútbol en su móvil . El viernes 09/08/2024 a las 20:34 horas, como se puede observar en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del centro, usted abandona sus obligaciones para ponerse a ver el fútbol en su móvil".

" Abandono del turno de trabajo antes de tiempo y falseamiento de su turno dando la apariencia de que ha cumplido el turno, pero sin embargo se ha marchado antes de la cuenta. Esto ocurrió los días 10, 26 y 29 de agosto de 2024. Un ejemplo de esto es lo ocurrido el sábado día 10 de agosto de 2024 cuando su turno planificado era de 17:00 a 00:00 horas. Siendo ese su turno, usted se fue a las 23:41 horas, es decir, usted se marchó antes de la cuenta y a pesar de que había mucho volumen de trabajo".

"Sustracción de una lata de Monster sin abonar su importe. El mismo día 10 de agosto de 2024, en el momento en el que usted abandona el restaurante, usted lleva a cabo también otro comportamiento que definitivamente quiebra la confianza depositada en usted para el desempeño del cargo que ostenta como gerente. Nos referimos a que usted, encontrándose ya cambiado para marchar, se introduce en la cámara refrigeradora y coge una lata de Monster para proceder poco después a llevársela consigo al salir del local, sin abonar su importe ni tocarla en modo alguno".

El TSJG considera el despido como improcedente

No obstante, no todos estos hechos están probados o tienen ciertos matices. Esto es lo que dice el TSJG:

"El trabajador demandante el día 25 de julio de 2024 durante su turno de trabajo, concretamente entre las 15:27 y 15:29 horas, fue captado por las cámaras de seguridad del centro prestando servicios con sus deportivas personales y con unos pantalones cortos, sin utilizar el calzado y el uniforme proporcionado por la empresa. Los trabajadores que trabajan en el broiler utilizan las manos para retirar la carne que se queda atascada cuando con las pinzas no puede efectuarse; en tales casos la carne que se retira manualmente es desechada. Cuando se trabaja en el broiler no está indicado el uso de guantes, solo el de pinzas, y el lavado de manos cada media hora", comienza diciendo el TSJ de Galicia.

"El día 10 de agosto de 2024 a las 20:34 horas, según consta en las imágenes tomadas por la cámara de seguridad del centro, Carlos Daniel estaba de pie, delante de unas pantallas de ordenador, con su móvil personal en la mano y observando unas escenas de fútbol. El demandante, como gerente, era el responsable de confeccionar los cuadrantes con los turnos de los trabajadores y el suyo propio, para periodos de cuatro semanas. Turnos que sufren modificaciones frecuentes; en cuyo caso, los desajustes entre los turnos confeccionados en su momento y las modificaciones efectuadas con posterioridad, y que se reflejan en los fichajes efectuados en cada jornada por los trabajadores, ha de rectificarlos el encargado de cada turno", seguimos leyendo.

Condena a Burger King a pagar 14.997 euros al empleado

"Independientemente de los horarios que figuraran en los cuadrantes, el demandante como gerente acudía al local en otros momentos, fuera de su horario e incluso en días libres o de vacaciones, cuando había que atender imprevistos, compensando después tales excesos de jornada efectuados entrando un poco más tarde o saliendo antes de la jornada laboral. En el local en el que viene prestando servicios el demandante, había una nevera en cuyo interior un cajón ("caja comida personal") estaba reservado para comida o bebida que el personal llevaba para uso propio al margen del que la empresa pone a disposición de los trabajadores que presten servicios durante más de 5 horas".

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró el despido como improcedente, ya que no puede considerarse como falta grave ni el hecho de ver un partido de fútbol durante dos minutos, ni la consulta de su móvil (teniendo en cuenta que se le localizaba a través de este), ni el hecho de trabajar con su ropa personal, entre otras cosas. De esta forma, condena así a Burger King a indemnizarle con 14.997,71 euros o a readmitirle en las mismas condiciones que tenía antes del despido además de abonarle los salarios dejados de percibir durante todo el proceso.