Del Ministerio de Finanzas de Palestina a las feministas de Paraguay: así riega Sánchez a los organismos extranjeros

El pasado viernes se publicó la "Lista de Grandes Beneficiarios 2025" por parte del Ministerio de Hacienda, donde podemos ver quiénes han sido los grandes beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas a lo largo de todo el año 2025. Si analizamos este documento, podremos ver que el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez regaló más de 300 millones de euros a diferentes organismos extranjeros, desde asociaciones hasta organismos públicos de otros países, como un Fondo contra pandemias, el Ministerio de Finanzas de Palestina o una Asociación Feminista en Paraguay.

Hay 285 organismos que se reparten 323,76 millones

En suma, todo ello ha costado 323,76 millones de euros que se han repartido entre 285 instituciones extranjeras, entre los que destacamos los 25 siguientes organismos:

Fondo Conjunto para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS): 28 millones de euros.

Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur: 21,11 millones de euros.

Fondo fiduciario para la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias: 15 millones de euros.

Fondo de adaptación al cambio climático: 15 millones de euros.

Oficina de coordinación de asuntos humanitarios (OCHA): 14,65 millones de euros.

UNICEF: 5,5 millones de euros.

Entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer (ONU): 4,95 millones de euros .

Organización internacional para las migraciones (OIM) (ONU): 4,52 millones de euros.

ONU Mujeres: 4,5 millones de euros.

Ministerio de Finanzas Palestino: 4 millones de euros.

Ministerio Federal de Salud de Etiopía: 2,6 millones de euros.

Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación (ARAA): 2,58 millones de euros.

Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer (ISDEMU): 2,5 millones de euros.

Ministerio de Agricultura de Etiopía: 1,5 millones de euros.

Ministerio de Salud Jordano: 1 millón de euros.

Instituto Nacional de Salud de Mozambique: 700.000 euros.

Ayuntamiento de Trujillo (Perú): 500.000 euros.

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Bolivia: 400.000 euros.

Departamento de la Guajira (Colombia): 400.000 euros.

Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS): 400.000 euros.

Centro Internacional de Túnez para la Economía Cultural Digital (TICDCE): 368.911 euros.

Asociación Amazónicos por la Amazonia (AMPA): 352.572 euros.

Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC): 155.000 euros.

Asociación Feminista Kuña Poty (Paraguay): 125.000 euros.

Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes Ashanti: 100.000 euros.

Asociaciones feministas en Paraguay hasta el Ministerio de Finanzas de Palestina

Como vemos, la lista de grandes beneficiarios extranjeros no puede ser más variopinta, ya que incluye desde organizaciones feministas de Paraguay, pasando por ministerios de salud de otros países y fondos contra pandemias, hasta el Ministerio de Finanzas de Palestina o lo que parece ser un equivalente al Ministerio de Igualdad en versión salvadoreña. Hay que resaltar que esta lista no incluye todas aquellas ayudas y subvenciones cuya cuantía sea inferior a 100.000 euros, por lo que el importe total será superior a los 323,76 millones de euros que hemos mencionado.

No obstante, no deja de ser llamativo que se destinen más de 300 millones de euros de los impuestos de los españoles a organismos e instituciones extranjeras, cuando en nuestro país ese dinero podría dedicarse a otras cuestiones que necesitan financiación o, incluso, que esos 323,76 millones podrían ahorrarse en impuestos. Cualquiera de estas opciones sería más responsable con el contribuyente que regalar dinero a asociaciones de otros países.