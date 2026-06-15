El Banco Mundial emite otra condena contra España por por los impagos de Sánchez a las renovables

España ha sumado una nueva derrota internacional en el largo conflicto derivado de los recortes retroactivos aplicados al sector de las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo arbitral del Banco Mundial, ha dictado un nuevo laudo contra el Reino de España, elevando a 29 el número total de condenas arbitrales recibidas por nuestro país.

La resolución corresponde al caso impulsado por DCM Energy y un grupo de inversores alemanes y suizos afectados por los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno español tras el estallido de la crisis financiera. El tribunal arbitral ha reconocido una indemnización de 23,9 millones de euros, frente a los 55,9 millones inicialmente reclamados por los demandantes.

El procedimiento se ha tramitado bajo el Tratado de la Carta de la Energía y el Convenio del Ciadi. El tribunal estuvo presidido por C. Malinvaud y contó con la participación de O. M. Garibaldi y P. M. Dupuy como árbitros. Los inversores afectados sostenían que España alteró de forma retroactiva las condiciones económicas bajo las que habían realizado sus inversiones en instalaciones renovables. El tribunal ha estimado parcialmente dichas reclamaciones, confirmando una vez más la responsabilidad del Estado español en este conflicto.

Más de 2.300 millones pendientes

La nueva condena incrementa aún más la factura derivada de los litigios internacionales relacionados con las renovables. Según las cifras manejadas por los acreedores, las compensaciones pendientes de pago alcanzan ya los 1.779 millones de euros.

A esta cantidad hay que añadir aproximadamente 553 millones de euros en concepto de intereses de demora, costas procesales y otros recargos asociados a los procedimientos de ejecución. En conjunto, la deuda acumulada supera ya los 2.330 millones de euros.

Hasta la fecha, España únicamente ha abonado el laudo correspondiente al caso JGC. Como consecuencia, permanecen pendientes de pago o ejecución unas 28 resoluciones arbitrales internacionales. Los acreedores consideran que esta situación sitúa a España como el país con mayor volumen de laudos internacionales impagados relacionados con inversiones energéticas, por delante de jurisdicciones tradicionalmente asociadas a conflictos arbitrales como Rusia o Venezuela.

La presión internacional aumenta

La nueva condena llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno. Durante los últimos meses, los acreedores han intensificado las acciones de cobro en distintas jurisdicciones internacionales, mientras los tribunales continúan rechazando buena parte de los intentos de España por bloquear la ejecución de los laudos.

En Estados Unidos existen ya siete sentencias federales favorables a los inversores por un importe agregado cercano a los 700 millones de euros. Los acreedores han comenzado además a registrar dichas resoluciones en numerosos distritos judiciales del país, ampliando significativamente el alcance potencial de futuras medidas de embargo.

La controversia se encuentra asimismo pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá pronunciarse sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de estos laudos. Mientras tanto, continúan desarrollándose procedimientos de ejecución sobre activos vinculados al Estado español en distintas jurisdicciones. En Bélgica permanecen retenidos alrededor de 250 millones de euros como medida cautelar dentro de los procedimientos de cobro impulsados por los inversores.

A ello se suman las victorias obtenidas por los acreedores ante los más altos tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur, que han ido reforzando progresivamente la posición jurídica de los demandantes. Con la resolución del caso DCM, el conflicto de las renovables añade un nuevo capítulo a una controversia que ya dura más de una década y que sigue generando costes millonarios para el Estado español, además de un creciente desgaste reputacional en los mercados internacionales.