El modelo farmacéutico español, cuestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Las farmacias son el eslabón del sistema sanitario más cercano a los ciudadanos en el día a día. El modelo español, basado entre otras cuestiones en la titularidad de los establecimientos por farmacéuticos colegiados, así como sus trabajadores, ha sido cuestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La CNMC ha publicado recientemente una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de medicamentos en España, tanto a nivel minorista como mayorista. Entre otras cuestiones como la ampliación de la cuota de genéricos, uno de los puntos más polémicos es su propuesta de eliminar la colegiación obligatoria para los farmacéuticos que trabajan en una oficina de farmacia así como las restricciones a la propiedad y titularidad de las mismas para, según indica, permitir su integración horizontal y vertical y de esta manera aprovechar economías de escala. La entidad afirma que España mantiene, según la OCDE, una de las regulaciones más restrictivas y argumenta que si se generalizase en todo el país el ejemplo de Navarra –con una regulación de mínimos desde el año 2000–, se podrían crear, al cabo de 10 años, unas 20.000 nuevas farmacias y 45.000 nuevos puestos de trabajo, en su mayoría cualificados.

Por otra parte, la CNMC reconoce que, en el ámbito minorista, el grado de seguimiento de sus recomendaciones está siendo bajo. Grupos de farmacéuticos como la red PharmaBest España han mostrado su preocupación y oposición a este planteamiento.

El farmacéutico y presidente de PharmaBest España, Óscar Martín, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, ha remarcado que "la farmacia no es únicamente un establecimiento comercial, sino uno de los principales puntos de acceso de los ciudadanos al sistema sanitario", por lo que insiste en que "la titularidad farmacéutica garantiza la independencia profesional y la orientación asistencial de la actividad". Martín subraya que "la salud de los pacientes no puede gestionarse desde enfoques puramente mercantiles ni quedar en manos de operadores ajenos a la profesión sanitaria", ya que "cuando un ciudadano entra en una farmacia no entra en un comercio, sino en el último eslabón asistencial del sistema de salud, que generalmente es el más accesible y frecuentado". Algo que quedaría en peligro "especialmente en zonas rurales o más despobladas".

Por otro lado, el presidente de PharmaBest España matiza que su "defensa del modelo actual no implica una oposición al cambio, ya que defendemos una transformación que permita evolucionar a las farmacias para adaptarse a nuevas demandas sociales mediante una mayor digitalización, la ampliación de los servicios profesionales y la mejora de la experiencia del paciente".

En este contexto, PharmaBest reivindica la necesidad de reforzar la viabilidad económica de las farmacias, especialmente en entornos rurales y barrios donde desempeñan una función social de proximidad. Para ello, defiende fórmulas de colaboración que permitan ganar eficiencia y competitividad sin renunciar a la independencia de cada establecimiento. Es por ello que, según reconoce su presidente, sí ven con buenos ojos algunas de las recomendaciones formuladas por la CNMC, como el impulso a los medicamentos genéricos y biosimilares, así como la evolución hacia modelos retributivos que valoren los servicios sanitarios prestados por las farmacias más allá de la dispensación de medicamentos.

El grupo PharmaBest fue creado en Francia hace diez años con el objetivo de potenciar el papel de los farmacéuticos sobre su negocio, así como favorecer su rentabilidad y sus perspectivas de futuro. En abril de 2025 llegó a España con la farmacia Aluche 24h, sede española del grupo, que conserva la idea original de conformar una red impulsada por farmacéuticos emprendedores.