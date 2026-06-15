Euforia en las bolsas tras el acuerdo de paz: el Ibex pulveriza los 19.000 puntos

Semanas de infarto en los mercados. Los catalizadores se multiplican y favorecen la tendencia alcista en los mercados, que siguen cosechando máximos históricos. Así está resultando en nuestro indicador, Ibex 35, que abre la sesión de hoy en máximos históricos por encima de los 19.000 puntos.

Minutos después de la apertura, el Ibex 35 celebra el acuerdo de paz en oriente medio con una subida d3el 1,41% alcanzando el nivel de los 19.030 puntos. Un festival alcista que le lleva a cosechar un avance de casi el 10% desde primeros de año. Si miramos la rentabilidad de los últimos doce meses esa rentabilidad supera el 36%. Y eso que ya estábamos en máximos.

Los especialistas llevan tiempo advirtiendo de que los mercados de renta variable siguen gozando de una extraordinaria liquidez que favorecer de una manera decisiva la tendencia alcista de los índices. Sin embargo, éstos llevan tiempo cotizando a unos múltiplos altísimos, lo que se traduce en una fuerte exigencia a las empresas que los componen a gozar de una bonanza en beneficios duradera y consistente en el tiempo, lo que hace temer a otra parte de los analistas en una cada vez más cercana corrección.

Sin embargo, el corto plazo se impone, y noticias como la conocida la pasada madrugada impulsa las subidas, en tanto que las expectativas de beneficios futuros también cunden. La reapertura del estrecho de Ormuz hace que baje el precio del petróleo y con este las previsiones de inflación. Tanto el barril de referencia en EEUU, el West Texas, como el Brent, de referencia en Europa, están hoy en el entorno de los 80 dólares.

Así, las previsiones de escalada de tipos de interés también se enfrían. Esto favorece, de nuevo, la tensión alcista en los mercados. En el terreno empresarial, Técnicas Reunidas ha comunicado que se ha adjudicado dos grandes proyectos para la ingeniería, aprovisionamiento y construcción de las instalaciones 'upstream' para gestionar la producción de un campo de crudo en Oriente Medio.

De su lado, Ferrovial pagará un dividendo flexible de 400 millones de euros este lunes, que se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción. En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era Repsol (-3,8%), seguido de Puig (-0,9%) y Naturgy (-0,5%).

En el extremo opuesto, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a IAG (+4,9%), Santander (+3,3%) y Arcelormittal (+3,1%). En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con subidas (+0,8%), al tiempo que el Dax de Fráncfort crecía un 1,8% y el parisino Cac 40 un 1,7%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,378% tras decrecer un 1,5%.

Respecto a las divisas, el euro se alzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,607 dólares.