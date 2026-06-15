Hachazo a los conductores en julio: fin a las ayudas y depósitos 20 euros más caros

Si no se produce un cambio de última hora, el sector de los carburantes anticipa un fuerte encarecimiento de la gasolina y el diésel a partir del próximo 1 de julio en España. El fin de las medidas fiscales extraordinarias aprobadas por el Gobierno para contener la crisis energética podría provocar una subida inmediata de entre 30 y 40 céntimos por litro, con un impacto directo en el coste de llenar el depósito justo al inicio del verano.

Las ayudas vigentes sobre los carburantes —basadas en una reducción del IVA y del Impuesto Especial de Hidrocarburos— fueron aprobadas en marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026. Estas medidas, diseñadas como respuesta a la tensión energética derivada del conflicto en Oriente Medio, entraron en vigor el 21 de marzo y tienen fecha de caducidad fijada para el 30 de junio.

Esto implica que, si no se prorrogan, desaparecerán automáticamente en la madrugada del 1 de julio, lo que devolvería la fiscalidad de los combustibles a sus niveles habituales.

Según las estimaciones recogidas en distintos análisis del sector y difundidas por diversos medios como, el impacto inmediato podría situarse en un aumento de entre 20 y 40 céntimos por litro.

Impacto directo en el bolsillo

El efecto más visible de esta medida se notaría en el momento de llenar el depósito. Para un vehículo medio, el encarecimiento podría traducirse en un sobrecoste de entre 15 y 20 euros por tanque, dependiendo del tipo de combustible y del tamaño del depósito.

Actualmente, el precio de la gasolina 95 se sitúa en torno a niveles cercanos a los 1,55–1,60 euros por litro, mientras que el diésel se mueve algo por encima. Con la retirada de las ayudas, algunos escenarios apuntan a que la gasolina podría acercarse a los 1,80–1,85 euros por litro y el diésel incluso superar puntualmente los 1,90 euros.

Aunque en las últimas semanas se ha producido un cierto alivio en el mercado internacional del petróleo tras el enfriamiento del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, la situación sigue siendo frágil.

El precio del barril de Brent ha llegado a situarse en torno a los 83 dólares tras la reapertura de rutas clave como el estrecho de Ormuz, lo que ha supuesto un respiro temporal en los mercados energéticos. Sin embargo, los analistas advierten de que la evolución del crudo sigue siendo muy sensible a cualquier tensión geopolítica.

Bruselas presiona y cuestiona las ayudas

Otro factor relevante es la posición de la Unión Europea. Bruselas ha mostrado en varias ocasiones su desacuerdo con este tipo de subvenciones a los carburantes, al considerar que:

Desincentivan la transición hacia vehículos eléctricos

Pueden generar distorsiones competitivas entre países miembros

Esta postura ha influido en el debate interno sobre la continuidad de las ayudas, especialmente en países fronterizos como España, donde ya se ha detectado un flujo de conductores de Francia y Portugal que cruzan para repostar a precios más bajos.

Posibles colas antes del 1 de julio

En este contexto, según Pilar García de la Granja en declaraciones a la cadena COPE puede haber un posible 'efecto llamada': muchos conductores podrían adelantar el repostaje ante el temor a una subida inminente.

Esto podría provocar colas históricas en gasolineras durante los últimos días de junio, especialmente el 29 y 30, justo antes de la finalización oficial de las ayudas.

Un cambio que llega en pleno inicio del verano

La posible subida coincide además con el arranque de la operación salida de verano, uno de los periodos de mayor movilidad del año. En este contexto, la medida podría tener un impacto especialmente sensible en los presupuestos familiares.

Desde distintos ámbitos del sector energético, se apunta a que el precio de los carburantes se ha convertido en un auténtico indicador de la situación económica global, influido por factores como la inflación, la geopolítica y la fiscalidad.

La decisión final del Gobierno

La clave está en si el Ejecutivo decide o no prorrogar las ayudas. En caso de renovación, el impacto se moderaría de forma temporal, manteniendo precios sensiblemente más bajos durante el periodo de vigencia. Si no se extienden, el ajuste sería inmediato desde el 1 de julio.

En paralelo, organismos como la DGT ya alertan cada verano de la importancia de planificar los desplazamientos en las fechas de mayor tráfico, un factor que este año podría intensificarse si se confirma el encarecimiento del combustible.