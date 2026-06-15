Las tres bombas que amenazan la economía de los españoles

En este análisis económico realizado en El Programa de Cuesta, Carlos Cuesta y Beatriz García desmontan la propaganda del gobierno de Pedro Sánchez, quien insiste en que la economía española va "como un cohete". A través de tres vertientes fundamentales —la inflación, las pensiones y la vivienda—, los periodistas revelan una realidad muy distinta, marcada por el empobrecimiento de los ciudadanos y la insostenibilidad de las cuentas públicas debido al intervencionismo estatal.

La primera gran amenaza es la inflación acumulada, que asfixia el bolsillo de los españoles. Aunque el Gobierno presume de cifras mensuales aparentemente moderadas, la realidad es que desde que Sánchez llegó a la Moncloa los precios han experimentado una subida acumulada que roza el 30%. Esta situación provoca una severa pérdida de poder adquisitivo que afecta especialmente a las rentas más bajas, las cuales deben destinar una proporción mucho mayor de sus ingresos a adquirir productos básicos y alimentos frescos.

Los analistas explican que este escenario de precios desbocados beneficia de forma directa al Ejecutivo, ya que le permite licuar la deuda pública a costa del sacrificio de los ciudadanos. Además, gracias al incremento de los precios, el Estado ha logrado una recaudación fiscal récord, lo que supone un trasvase masivo de recursos desde el sector privado hacia las arcas públicas, incentivando un modelo de asfixia financiera para las familias españolas.

La segunda bomba económica se encuentra en el sistema de pensiones, cuyo gasto se ha vuelto completamente insostenible. En el mes de mayo, el pago de estas prestaciones alcanzó un gasto récord de 14.365 millones de euros, una cifra que seguirá aumentando debido a la revalorización ligada al IPC. A esto se suma el preocupante efecto de sustitución: los nuevos jubilados entran al sistema cobrando una media de 1.644 euros, mientras que los pensionistas que causan baja por fallecimiento percibían una media de 1.335 euros, lo que ensancha el agujero de la Seguridad Social de manera constante.

Para ocultar la quiebra técnica del sistema, el Ejecutivo recurre a la manipulación contable. Aunque la deuda de la Seguridad Social admitida oficialmente se sitúa en 136.178 millones de euros, la cifra real es mucho mayor si se tienen en cuenta las transferencias a fondo perdido realizadas desde los presupuestos generales. Estas transferencias, que rondan los 50.000 millones de euros anuales, se ocultan para evitar que computen como deuda directa del sistema, evidenciando una falta de transparencia alarmante.

La tercera vertiente analizada es el colapso del alquiler, consecuencia directa de la nefasta ley de vivienda aprobada por el Ejecutivo de coalición. Las medidas intervencionistas y la inseguridad jurídica han provocado una drástica retirada de viviendas del mercado por parte de los propietarios, que temen la ocupación ilegal o el impago. Esto ha reducido drásticamente la oferta disponible, dificultando enormemente el acceso de los jóvenes a un hogar.

Los datos son demoledores: de media en España, un anuncio de alquiler recibe 141 interesados en menos de diez días. Esta situación de extrema escasez es todavía más grave en regiones como Cataluña, donde el control de precios ha disparado la competencia hasta los 300 candidatos por piso. El resultado es un mercado de alquiler destruido donde las familias con hijos o contratos temporales son sistemáticamente rechazadas por el elevado riesgo que asume el arrendador bajo la normativa socialista.

Finalmente, Carlos Cuesta y Beatriz García advierten de las graves consecuencias a largo plazo para las generaciones menores de 45 años. Nos encontramos ante la primera generación sin patrimonio en la historia reciente de España, que se verá obligada a jubilarse con pensiones públicas recortadas y sin la red de seguridad que supone tener una vivienda en propiedad. Este sombrío panorama demuestra que el modelo económico del actual Gobierno aboca al país a una dependencia estatal absoluta y al empobrecimiento generalizado.