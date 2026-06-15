Moncloa dice que la sede holandesa del Cervantes no será subastada, pero el proceso sigue avanzando

La imagen es difícil de encajar con el relato oficial. La sede del Instituto Cervantes en Utrecht ha sido señalizada con un cartel que certifica su embargo y puesta en venta por parte de los acreedores que litigan contra España por los impagos de las renovables, pero el Ministerio de Transición Ecológica insiste en restar importancia al episodio y lo presenta como una actuación "sin recorrido práctico" y "con fines periodísticos", según fuentes de dicho departamento de gobierno.

Enviando estos mensajes, el Ejecutivo juega al despiste y sostiene que "la actividad académica y cultural de la sede sigue con total normalidad", pero lo cierto es que los acreedores no han pretendido interrumpir la dinámica cotidiana del Instituto en momento alguno, sino que han centrado su estrategia en litigar ante los tribunales holandeses para así obtener el derecho a tomar el control de la propiedad del inmueble en el registro, como medida de compensación por los impagos, instancia que, en efecto, ya autorizó hace semanas la judicatura neerlandesa.

Así, aunque desde el gobierno se afirma que "el edificio ni ha sido subastado ni embargado", lo cierto es que sí se ha autorizado ya lo segundo, circunstancia que el propio gobierno español asume implícitamente cuando reconoce que "la Abogacía del Estado ha iniciado acciones para la protección del inmueble", en relación al recurso con el que intenta detener el proceso.

Asimismo, conviene aclarar es que la señalización de la futura subasta del edificio no se trata, en absoluto, de una acción de presión mediática, puesto que la medida de embargo que se ha autorizado emana de una decisión del Tribunal de Distrito de La Haya y ha dado lugar a actuaciones formales de ejecución, de modo que no estamos ante una "puesta en escena".

De hecho, los acreedores han comunicado que los trámites necesarios para avanzar hacia una eventual subasta siguen adelante. El edificio, situado en una de las zonas más cotizadas de Utrecht y valorado en torno a diez millones de euros, se ha convertido en un símbolo visible de una disputa que lleva más de un lustro deteriorando la reputación internacional de España en materia de seguridad jurídica.

En este sentido, es importante recalcar, además, que el responsable de comunicar el embargo y de personarse en el inmueble ha sido un agente judicial dedicado a llevar a la práctica este tipo de procesos de ejecución (deurwaarder). Se trata de un funcionario del juzgado que autorizó el procedimiento de embargo que, ademas de personarse en el inmueble para formalizar la voluntad de los acreedores de ponerlo en venta, ha acometido asimismo la modificación pertinente del documento que inscribe la propiedad del edificio y que, desde hace semanas, corresponde ya a los acreedores.

Más de 2.300 millones de deuda

El origen del conflicto es bien conocido. Tras los recortes retroactivos aplicados al régimen de apoyo a las energías renovables, decenas de inversores internacionales acudieron a arbitrajes amparados por el Tratado sobre la Carta de la Energía. El resultado ha sido una larga cadena de resoluciones desfavorables para España. De las 51 reclamaciones presentadas, 27 se han resuelto a favor de los demandantes, con indemnizaciones que superan los 1.700 millones de euros y que, incluyendo intereses de demora y condenas en costas, rondan ya los 2.300 millones.

El caso de Utrecht pone de manifiesto una realidad incómoda, y es que, aunque España logre eventualmente revertir este embargo concreto, el problema de fondo sigue existiendo, puesto que los acreedores continúan buscando activos en distintas jurisdicciones y los intereses pendientes de pago siguen acumulándose sobre unas cantidades ya multimillonarias. Para España, cada nuevo procedimiento aumenta los costes financieros, jurídicos y reputacionales asociados a esta estrategia. A esto se suma el hecho de seguir proyectando al exterior la imagen de un país incapaz de cumplir sus obligaciones y capaz de dejar un reguero de impagos en un sector cuya inversión dice pretender debido a la necesidad de financiar la llamada "transición ecológica".