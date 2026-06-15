Ni pistachos ni olivos: este es el cultivo que más crece en la Comunidad de Madrid

Aunque el pistacho se ha convertido en el cultivo de moda y el olivo o el almendro siguen siendo apuestas seguras para muchos agricultores, en la Comunidad de Madrid la gran sorpresa del campo tiene otro nombre. Se trata de un producto humilde, muy ligado a la tradición agraria de la región y que, sin hacer demasiado ruido, está protagonizando uno de los mayores crecimientos de los últimos años.

Los datos muestran que la agricultura madrileña está enfocando su atención en los cultivos de huerta. De hecho, la cebolla se ha situado como el segundo cultivo que más ha aumentado su superficie entre 2024 y 2025, con un crecimiento del 34%, según los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura.

Pero el verdadero ganador es el ajo. La superficie dedicada a este cultivo en la Comunidad de Madrid ha pasado de 764 hectáreas en 2024 a 1.051 hectáreas en 2025, lo que supone un incremento del 38%, de acuerdo con los datos oficiales de Esyrce.

La tendencia, además, no se ha frenado. Según ha informado Asaja Madrid, la superficie de ajo ha vuelto a crecer durante la presente campaña, registrando un aumento adicional del 49%. De hecho, la organización agraria destaca que Madrid ha sido la comunidad autónoma donde más ha aumentado la superficie dedicada a este cultivo durante este año.

Las Vegas, el corazón del ajo madrileño

El ajo tiene una fuerte implantación en la comarca de Las Vegas, donde municipios como Chinchón, Morata de Tajuña, Colmenar de Oreja, Titulcia, Valdelaguna o San Martín de la Vega se han consolidado como algunos de los principales referentes de producción.

Aunque Madrid está lejos de las cifras de otras grandes regiones productoras, el sector destaca el valor diferencial de este cultivo. Asaja recuerda que se trata de un producto tradicional, reconocido por su calidad y actualmente inmerso en un proceso de valorización y reconocimiento dentro del mercado.

Una campaña con buenas perspectivas

La campaña de recolección se encuentra ya en plena marcha. El ajo morado está prácticamente recogido, mientras que el ajo blanco encara la recta final de los trabajos en el campo. Y las perspectivas son positivas.

Así lo explicó Alba Bucero, de Ajos Martínez, durante el programa Agromad impulsado por Asaja Madrid. Según señaló, la cosecha presenta una buena calidad, tamaños adecuados y calibres especialmente favorables, factores clave para la rentabilidad de los productores.

La meteorología también ha jugado a favor. Pese a las abundantes lluvias registradas al final del invierno, no se han producido daños graves por crecidas de ríos ni por episodios importantes de granizo, lo que ha permitido desarrollar la recolección con relativa normalidad.