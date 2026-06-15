Un experto desmonta el triunfalismo de Trump: "EEUU e Israel han salido derrotados en Irán se vista como se vista"

Ha tardado en llegar, pero parece que ya está aquí y que es definitivo: Donald Trump, los Ayatolás y Pakistán confirman que hay acuerdo de paz. Un acuerdo que pretende ser duradero y que se firmará el próximo viernes 19 de junio. Ese día también quedará abierto definitivamente el estrecho de Ormuz.

Los mercados internacionales han celebrado la noticia con una borrachera bursátil que ha seguido a los buenos resultados ya cosechados el pasado viernes. Son muchas las implicaciones que tiene este movimiento y que tenemos que tener en cuenta si queremos comprender lo que va a pasar.

Por un lado, el precio del petróleo se va a moderar e, incluso, con la salida del combustible (tanto gas como petróleo) bloqueado en Ormuz, podremos ver bajadas importantes en los productos energéticos. Esto favorecería un frenazo en la espiral inflacionista que estamos sufriendo en el mundo desarrollado.

Esto, al mismo tiempo, genera de nuevo unas expectativas de liquidez enormes, lo que hace que los mercados sigan descontando beneficios a futuro. Sin embargo, todo parece tener un principio y un final. Y el final de la temporada alcista puede llegar pronto.

¿Cómo nos afectará a nosotros? ¿Qué puede pasar en Occidente? ¿Qué implicaciones puede tener si lo pensamos en términos geoestratégicos? Todo esto lo trataremos de resolver en Con Ánimo de Lucro con ayuda del experto en geopolítica Enrique Navarro, el experto en shipping Joel Grau y el experto en materias primas Amadeu Bonet, que profundizan en la situación que vive en estos momentos el mercado y analizan el contexto geopolítico.